Как сделать игорный бизнес полезным для российского общества

Вдову Градского ограбили Проклова слегла с инсультом Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

Обосновалась в Ницце, помолодела на 20 лет и доживает век в одиночестве: что стало с Ларисой Удовиченко
Россияне потеряли тяжелобольную Аршавину
Публика ахнула при виде младшего сына Шепелева: проделки Фриске
Перед муками в реанимации Куравлева сбагрили в элитный "дом престарелых"
партнеры
Четверг
20 января
Лента новостей
12:07
"В куриную попку превращается": у рассказавшей о пластике звезды "Интернов" "исчезает" рот
12:06
В Нижневартовске водитель иномарки насмерть сбил ребенка
11:52
Мать внезапно раскрыла секрет красоты Бузовой: Фильтры – наше все
11:52
"Я рыдала": Родившая невестка Валерии подверглась пыткам
11:50
"Откуда у нее деньги?": к шикующей Оксане Самойловой появились вопросы
11:15
Трагедия: вскрылись подробности внезапной смерти Цымбалюк
11:09
"Ты можешь описаться": Гузеева взвыла из-за жестких ограничений
11:08
"Ослабление жизненных сил": сдавшая Тарасова получила тяжелый удар
11:06
Звезда "Интернов" Пермякова откровенно об абортах: Рыдала и говорила: "Хочу детей!"
11:04
"Вышла в тираж, старушка": восхитившая формами Чехова захотела сняться в мужском журнале
10:58
Аллегрову публично раскатали в юбилей: Осталась в 90-ых
10:52
Один развелся по указу матери, а второй набил ее лицо на полспины: как живут сыновья Поплавской
10:45
Житель Иркутска устроил стрельбу в продуктовом магазине
10:28
Николаев сделал заявление об отношениях: Насильно продолжать невозможно
10:16
Большое горе: могила Зеленского утонула сразу после похорон
10:10
Диабет, заражение крови: разбухшему Малахову вынесли суровый приговор
09:58
При столкновении маршрутки и грузовика в Подмосковье пострадали 7 человек
09:50
Собственников квартир предупредили о нюансах аренды: Вплоть до уголовной ответственности
09:45
Россияне обеспокоены состояниям 62-летней Гузеевой после тяжелой болезни: Побледнела, отекла
09:09
Вскрылись умопомрачительные заработки Градского: Сотни миллионов под подушкой
09:08
Порошенко пытается разжечь ненависть внутри Украины – эксперт Дудкин
08:49
Устроившей авиадебош Волочковой поставили страшный диагноз: Гормоны идут на спад
08:35
Россиянам повысят пенсии с 1 февраля
06:28
Оголившаяся на морозе Макеева плюхнулась в ледяную воду
04:23
Каким знакам зодиака разобьют сердце в 2022 году
02:37
Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна: что нельзя делать 20 января
00:08
Оттопырившую пятую точку Бузову уличили в обмане
22:05
При каких обстоятельствах Евросоюз повторит судьбу Украины – мнение политолога Ищенко
21:55
Уставшая от повышенного внимания Кабаева неожиданно сменила фамилию
21:34
Французский актер Гаспар Ульель скончался после падения на горнолыжной трассе
21:17
Лукашенко вообразил угрозу украинских националистов – эксперт Ходаренок
21:05
Безупречная Кейт Миддлтон нацепила дешевые побрякушки
20:56
В Москве арестовали мужчину за две попытки изнасилования
20:17
"Умер": объявлено о смерти сбежавшего из России Моргенштерна
20:14
Когда в России наступит пик заболеваемости "омикроном" – ответ вирусолога Альтштейна
19:54
"Максимальная свинья": Потерявшая 66 кг звезда "Кривого зеркала" стала неузнаваема
19:53
Жуткий вид измотанной болезнью дочери Кончаловского напугал россиян
19:53
Чужое лицо: Кравец отшатнулась от вида высохшего Зеленского в гробу
19:36
Политолог Роджерс: США – стоящий в костях монстр с окровавленными клыками
19:33
Кто бы сомневался: Рудковская обнародовала планы на младшего сына
19:24
Юрист предупредил об уголовной ответственности для Волочковой за авиадебош
18:53
"От души!": Жена 68-летнего Макаревича ждет ребенка
18:45
"Около двух литров ушло": откачавшая жир Борисова похвасталась результатами
18:43
Народ ахнул от вида дочери Галкина и Пугачевой: Нам бы дали пять лет колонии
18:40
Глава МИД Украины объяснил цель военной помощи со стороны США
18:07
Корчевников и Малахов начхали на могилу коллеги
18:00
Терпеливая жена и предполагаемая дочь от Мельниковой: что известно о Ганелине из "Тайн следствия"
17:53
Винокур шокировал правдой о настоящем имени Газманова
17:52
"Я ушла из большого секса": Аллегрова плюнула в шоу-бизнес накануне 70-летия
17:22
Упал и потерял сознание: Дунаевского госпитализировали с серьезной травмой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шесть волосинок в пять рядов: 72-летняя Пугачева поразила видом без парика
Сестра о реальном отношении Градского к молодой жене: Брак вообще недействителен
Ушла вместе с вещами и нашла себе ровесника: что стало с молодой женой Диброва
"Органы разберутся": Ограбленной на 100 миллионов вдове Градского светит тюремная камера
Убить незаметно: переписавшего имущество жены на родню Шаляпина обвинили в ее отравлении
Чужое лицо: Кравец отшатнулась от вида высохшего Зеленского в гробу
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Как сделать игорный бизнес полезным для российского общества

Как сделать игорный бизнес полезным для российского общества

Несколько лет назад Всемирная организация здравоохранения указала на эпидемиологический характер игромании по всему миру: 350 миллионов людей страдают от проблемного гэмблинга, а уровень распространения заболевания доходит до 5,8%. Тенденция роста проблемных игроков не обошла и Россию. Как снизить негативные последствия увлечения азартными играми и направить этот бизнес в позитивное для нашей страны русло? Ответы на эти вопросы дает автор проекта "20 идей" Дмитрий Давыдов.
прочитано 433 раза

Опасные игры

О распространении лудомании красноречиво говорит статистика: по последним данным, около четверти населения планеты (около двух миллиардов человек) играют а азартные игры. Ежегодно аудитория подобных рискованных развлечений увеличивается на 10-15%. Особенно активно растет сфера онлайн-гэмблинга – сейчас это 80% всей индустрии.

ПО ТЕМЕ

20 идей по развитию России: бизнесмен Давыдов предложил упростить получение разрешений на строительство

Как беспилотный транспорт изменит Россию

Москва как новый глобальный центр: что сделают с российской столицей

В России азартными играми увлечено около 6% населения. Нередко люди вкладывают в свое увлечение сотни тысяч, а то и миллионы рублей, но вместе с изрядной дозой адреналина получают разочарование и сожаление по поводу потраченных средств, а порой и влезают в существенные долги.

Исходящий от лудомании риск побудил государство усиливать контроль за отраслью. В сентябре 2021 года в России вступил в силу закон о едином регуляторе азартных игр (ЕРАИ) с функциями надзора за рынком ставок. Но организации, оказывающей превентивную и консультационную помощь игроманам, в нашей стране до сих пор нет. Отсутствуют и интернет-ресурсы, посвященные профилактике пагубного увлечения и информированию о рисках. Зачастую осознание приходит к людям только тогда, когда негативные последствия лудомании уже наступили.

"Отчаявшийся игрок может найти хоть какую-то поддержку лишь в обсуждениях на форумах или в социальных сетях, где столкнувшиеся с бедой игроки делятся своим опытом. А в профессиональные клиники, как правило, граждане обращаются только в самом крайнем случае, и зачастую для многих они финансово недоступны из-за материальных проблем, вызванных неконтролируемой игрой", – говорит о проблеме Дмитрий Давыдов.

Международный опыт на пользу России

В своем проекте "20 идей" автор часто обращается к опыту ведущих стран мира в сферах общественной безопасности, права, инвестиций, экологии, медицины, образования и других. Отрасль азартных игр не исключение: иностранные наработки можно успешно перенести на российскую почву, убежден он. Давыдов проанализировал зарубежный опыт и выдвинул инициативы, которые помогут уменьшить негативные последствия увлечения азартными играми и сделают игорный бизнес полезным для экономики нашей страны.

В пример автор "20 идей" привел город-государство Сингапур, где с 2005 года работает Национальный совет по проблемному гэмблингу (NCPG). Структура контролирует соблюдение операторами игорного бизнеса правил ответственной игры и самоисключения, проводит программы просвещения по проблемам лудомании, консультирует все заинтересованные стороны, предоставляет лечебные услуги для проблемных игроков и их семей, проводит исследований в этой области. В состав организации входят 17 влиятельных экспертов по психологии, юриспруденции, социальной реабилитации.

Фото: pixabay.com

В Южной Корее и Финляндии деятельность организаций по борьбе с лудоманией финансируют операторы игорного бизнеса. Корейский центр проблемного гэмблинга выставляет счета организаторам азартных игр, сумма зависит от уровня доходов операторов и их надежности, но не может превышать 0,5% их чистого годового оборота. В Финляндии бесплатную поддержку проблемным игрокам оказывает организация Peluuri. За ее финансирование отвечает национальный оператор азартных игр Veikkaus.

"Пример Южной Кореи и Финляндии показывает, что финансирование деятельности организаций по борьбе с проблемным гэмблингом за счет операторов игорного бизнеса является разумной социально-ответственной мерой", – считает Давыдов.

Он полагает, что механизм единого учета ставок позволяет внедрить практику самоисключения и даст возможность запретить принимать ставки от тех, кто изъявил желание покончить с азартными играми. Но опыт развитых стран доказывает, что этого недостаточно, отметил бизнесмен.

"Во-первых, без систематического информирования об опасностях увлечения азартом далеко не все проблемные игроки способны определить и признать свое положение и решиться на шаг самоограничения. Во-вторых, к самоисключению, как правило, обращаются люди, которые уже так или иначе пострадали от ставок и нуждаются в помощи. В-третьих, сам запрет транзакций в системе не решает проблему периодически возникающего и чаще всего неконтролируемого желания испытать "вкус" азарта", – пояснил автор проекта "20 идей".

Он считает необходимым принимать превентивные меры, пропагандировать принципы "ответственной игры", сделать доступной психологическую помощь для проблемных игроков и их близких.

Предложения и результат

Давыдов предложил обязать операторов игорного бизнеса выделять средства благотворительным организациям, которые ведут научные исследования по профилактике и лечения игромании, консультируют игроков и их близких, занимаются терапией паталогически зависимых, проводят предупредительные мероприятия и просветительную деятельность.

Претендующим на получение финансовой поддержки поддержки организациям нужно пройти проверку регулятора игорного бизнеса и соответствовать нескольким критериям: опыт от одного года в указанных выше видах деятельности, отсутствие связи с организаторами азартных игр, предоставление отчетности о потраченных средствах и соответствие другим требованиям.

Аналогичную практику внедрили в Великобритании. В 2018 года комиссия по азартным играм запустила программу самоисключения игроков, а с начала 2020 года обязала всех операторов ежегодно финансировать исследование, профилактику и лечение игромании.

Давыдов уверен, что реформа создаст новые рабочие места в благотворительных организациях, поможет предпринимателям в социальной сфере. При этом бюджет государства не понесет никаких расходов.

По мнению автора, операторы азартных игр не будут возражать против реализации инициатив. Большинство из них являются социально ответственными организациями, заинтересованными в снижении негативных эффектов игромании, полагает бизнесмен.

"Поскольку проблемный гэмблинг приводит к социальным дисфункциям, разводам, преступности и даже самоубийству, то внедрение такой поддержки на законодательном уровне окажет положительное влияние на благополучие нации в целом", – резюмировал Давыдов.

***

Каждый из шагов проекта "20 идей" направлен на достижение конкретных целей и задач. Дмитрий Давыдов надеется, что государство обратит внимание на его инициативы и поддержит их на законодательном уровне.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: pixabay.com
Автор: 20 января 2022, 11:02 Источник: "20 идей" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Николаев откровенно о соперничестве Пугачевой и Аллегровой: Женщины с судьбой

Они не были готовы делиться
Шоу-бизнес

Упал и потерял сознание: Дунаевского госпитализировали с серьезной травмой

Все случилось прямо во дворе
Шоу-бизнес

Винокур шокировал правдой о настоящем имени Газманова

Этого не знал никто
Шоу-бизнес

"От души!": Жена 68-летнего Макаревича ждет ребенка

Певец принимает поздравления

Гороскоп

Каким знакам зодиака разобьют сердце в 2022 году
Каким знакам зодиака повезет в любви в 2022 году
Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года

Здоровье

Когда в России наступит пик заболеваемости "омикроном" – ответ вирусолога Альтштейна
В России за сутки выявили почти 34 тысячи случаев заражения ковидом
Откуда москвичи привозят омикрон-штамм: названы самые "заразные" страны
"Каширский двор" могут закрыть на 90 дней за нарушение антиковидных мер

Спорт

"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах

Регионы

Житель Иркутска устроил стрельбу в продуктовом магазине
Пьяный житель Кузбасса украл в похоронном агентстве фигуру оленя
В Новосибирске подросток отравился электронной сигаретой
В Дагестане задержали банду фальшивомонетчиков
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+