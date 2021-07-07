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Общество
Москва закупит еще 200 новых автомобилей скорой помощи

Москва закупит еще 200 новых автомобилей скорой помощи

На приобретение 200 новых автомобилей скорой помощи будет выделена субсидия в 620 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.
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Обновление парка санитарного транспорта позволит обеспечить надежную работу московских медиков. Сейчас скорую помощь в столице оказывают около тысячи бригад, в сутки они совершают 11-12 тысяч выездов.

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Столица уже закупила 300 новых карет скорой помощи. Это полноприводные автомобили марок Ford, Mercedes и ГАЗ. Они оборудованы современной медицинской техникой, которая позволяет оказывать экстренную помощь при черепно-мозговых травмах, инсульте, инфаркте и в других тяжелых ситуациях.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об обновлении оборудования в медицинских учреждениях города. Закуплено более пяти тысяч единиц техники, из них 1,3 тысячи единиц получили стационары, свыше 700 – поликлиники.

Запланировано приобретение еще порядка шести тысяч единиц различного оборудования: компьютерных и магнитно-резонансных томографов, ангиографов, маммографов и другой техники. Московские медучреждения получат новую технику до конца 2023 года, уточнила заммэра.

Обновление и модернизация медицинской техники ведется декабря 2019 года. Поставщик гарантирует работоспособность оборудования на протяжении всего срока эксплуатации.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 7 июля 2021, 13:42 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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