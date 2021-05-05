На Международной сцене "Бессмертного полка" выступили артисты из 12 стран

Кубинец Улисес Карл признался, что с детства чувствовал любовь ко всему русскому. "День Победы — это дань героизму, величию, единству народа, которым я восхищаюсь и который люблю», – сказал он.
Встреча в Музее Победы должна была состоятся еще год назад. Тогда жюри Международной сцены определило финалистов проекта. Но в связи со сложной эпидемиологической обстановкой проведение сцены отложили на сентябрь 2021 года.
На Международной сцене "Бессмертного полка" выступили финалисты конкурса. Среди них – Артур Агаджанов (Армения), ансамбль грузинского танца «Эгриси» (Грузия), Дмитрий Риберо-Феррейра (Колумбия) и другие.
В этом году акция "Бессмертный полк" пройдет онлайн. Заявку можно оставить до 7 мая на сайте проекта, в мини-приложениях в соцсетях Одноклассники, ВКонтакте, на ресурсе Банк Памяти.
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Ваше заветное желание.
Моя фамилия ГОВЁШКИНА подпись НАТАЛЬЯ.
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НАЧАЛА ЛАЯТЬ ПО СОБАЧЬИ, ВАША НАТАЛЬЯ!!!
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Мы все гости на земле, старо поэтому не хотелось писать старое
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что за желание мир в пепел превратить?
этот мир защищён, получше чем ячейка с сейфом