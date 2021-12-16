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Общество
Бедность у них в крови: у каких людей никогда не получится разбогатеть

Бедность у них в крови: у каких людей никогда не получится разбогатеть

Василий Пигин

Василий Пигин блогер

 генеральный директор TTISI Россия, эксперт в сфере HR-tech
Более 250 долларовых миллионеров приняли участие в исследовании, проведённом TTI Success Insights, и рассказали, как достигли финансового успеха. Генеральный директор TTISI в России Василий Пигин в своей колонке изложил результаты в формате "вредных советов" для тех, кому свойственна "психология бедности", и кто желает наиболее эффективно передать внутреннюю установку на неблагополучие по наследству.
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Саморазвиваться модно. И зачастую ключевой точкой этого пути является «успешный успех» и, как его логичное следствие, вожделенное всеми без исключения богатство. Различные «инфобизнесеры» продают огромное количество курсов из серии «Стань богатым», «Пробей свой финансовый потолок», «Денежное изобилие» и прочая, и прочая. Однако в подавляющем большинстве случаев подобные курсы не только не приводят к успеху, но и заставляют и без того не состоятельных людей ещё больше скатываться в зависть и траты не по карману, глядя на яхты и спортивные машины своих кажущихся финансово успешными наставников.

Людей, предрасположенных к достатку, от тех, кому он не светит, отличают особенности мышления. Компания TTI Success Insights провела исследование среди финансово успешных людей. В опросе участвовали 254 респондента с опытом работы более десяти лет – как владельцы бизнеса, так и работающие по найму, имеющие годовой доход от $250 тыс. до $1 млн. По итогам диагностики мы сделали ряд выводов о том, какие люди более всего предрасположены к тому, чтоб стать по-настоящему богатыми. Заодно стало понятно и то, каких финансовых стратегий и тактик придерживаются люди, которым достаток не светит ни при каком раскладе. Проверьте себя!

Чек-лист: «Всё ли вы сделали, чтобы никогда не разбогатеть?» (самые-самые вредные советы)

1. Не пытайтесь понять себя, свои особенности мышления, поведения, мотивации. Ни в коем случае не обращайтесь за помощью к сертифицированным коучам, владеющим современным инструментарием оценки и развития личностных качеств, и консультантам, имеющим государственные и международные сертификаты. Все они инфоцыгане.

1. Не стойте планов! Никогда.

2. Погружайтесь в эмоциональный шопинг, совершайте спонтанные покупки. В случае стресса – прямой дорогой в магазин или сёрфить интернет, ведь там всегда столько интересного! Будьте щедры не по средствам, а особенное внимание уделяйте неконструктивной критике со стороны родственников, друзей и главное – незнакомцев.

3. Не копите! Живите только здесь и сейчас, а если не хватает – сразу же берите кредит.

Фото: dirk enters / imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Эмоциональный шопинг

Согласно результатам использования технологии «Движущие силы мотивации», большинство миллионеров – 80,5% – имеют к утилитарный тип мотивации. Кто же такие «утилитаристы»? Их вдохновляют реальные результаты от вложения своего времени, талантов, средств и любых других ресурсов. Им уже удалось преодолеть материальные соблазны и подчинить свои желания логике. Как следствие этого, они предпочитают люксовым брендам одежду из масс-маркета, спортивным автомобилям – практичные машины, полётам в бизнесс-классе, когда в этом нет особой необходимости – эконом. Утилитарист не тратит свои ресурсы на «понты», не пытается за их счёт «купить» одобрение окружающих. Им интересны долгосрочные инвестиции. Такие, как например, вложение в своё здоровье посредством покупки качественных продуктов питания и регулярных медицинских чек-апов. В целом можно сказать, что они получают удовольствие от принципа «трать меньше и получай больше» и потому чаще других становятся предпринимателями.

4. Никаким образом не развивайтесь и не растите! Оно вам надо?

Вредный совет №1. Если у вас в планах нет цели стать финансово успешным человеком, не будьте утилитаристом и не ведите себя, как он: бездумно тратьте каждый заработанный рубль. Желательно, в первом же эмоциональном порыве.

Думай о других, наслаждайся красотой, учись ради учёбы

Данные нашего исследования также показали, что крайне редко становятся богатыми теоретики, эстеты и традиционалисты. Теоретический тип мотивации у богачей встречается лишь в 29% случаев. «Теоретики» постоянно учатся, но, по большому счёту, ради самого процесса. Знания, обучение и новые открытия они ценят по-настоящему высоко и часто становятся учёными, которым, впрочем, не хватает практики. Что же касается эстетического типа мотивации, он был отмечен в 23,5% случаев. «Эстеты» стремятся к гармонии, ценят внешнюю форму и красоту окружающего мира, часто погружены в себя. Аналогичный показатель и у обладателей традиционного типа мотивации. «Традиционалисты» высоко ценят системы жизненных принципов, которых придерживаются сами, и призывают окружающих стремиться к тому же. Именно для них «принцип дороже денег».

Вредный совет №2. Никогда не стремитесь к достижениям! Вместо этого наслаждайтесь бесконечным процессом: учитесь ради того, чтобы учиться; наслаждайтесь красотой окружающего и своего внутреннего миров, не извлекая никакой практической пользы из своих умозаключений, а главное – имейте принципы и боритесь за них, не рассматривая никаких альтернативных позиций!

Фото: Harry Hart / imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Бери потребкредиты!

Ещё одна особенность по-настоящему финансово успешных людей состоит в том, что они не берут потребительских кредитов и не имеют «плохих» долгов, так как считают, что долги забирают энергию (в виде деньги) из их будущего.

Вредный совет №3. Не хотите быть богатым, берите в долг. Тем более, что именно бедняку без этого не обойтись. Ведь чаще всего он вынужден жить от зарплаты до зарплаты, еле сводя концы с концами. Внимательно прислушивайтесь к бесконечной рекламе, давящей на «больные точки» вашей несостоятельности: «ты этого достоин», «живи сейчас», «расплатишься когда-нибудь потом».

Не учи детей зарабатывать!

Богатство или, по крайней мере, достаток, самым прямым образом связаны с психологией человека. Дети богатых родителей изначально предрасположены к более высокому уровню жизни отнюдь не за счёт доставшегося им наследства. Всё дело в том, что они с раннего возраста на примере своих родителей научились взаимодействовать с деньгами, связями и прочими имеющимися в их распоряжении ресурсами, порой – достаточно скудно предоставляемыми им родителями в воспитательных целях. Но важно то, что они с младых ногтей учатся сохранять и преумножать имеющиеся средства.

Вредный совет №4. Не стоит учить ребёнка «дружить с деньгами», лучше оставить ему наследство и выпустить в жизнь. Как-нибудь сам разберётся!

Результаты исследования TTI Success Insights позволяют сделать закономерный вывод: богатство или бедность – это, прежде всего, продукт человеческого мышления, его внутренних установок, опыта и множества других факторов. Но почему бы, если есть такая возможность, не повлиять хотя бы на ключевой – свою движущую силу мотивации, оценив её, развив или даже трансформировав? Отличная задача на 2022 год!

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Фото: dirk enters / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
16 декабря 2021, 02:39

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