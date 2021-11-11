Переломы и травмы внутренних органов: врачи оценили состояние попавшей в ДТП Сафоновой

Российская актриса театра и кино Елена Сафонова находится в больнице в состоянии средней тяжести. Об этом российским журналистам сообщили сотрудники медучреждения.
По данным СМИ, у Сафоновой диагностировали переломы колена, ребер, руки и травмы внутренних органов. Медики отметили, что в настоящее время 65-летняя звезда "Зимней вишни" находится в отделении "Вторая травма" НИИ имени Склифосовского, сообщает телеканал "360".
Напомним, что накануне находящаяся за рулем машины Елена Сафонова столкнулась с автомобилем BMW под управлением 21-летней девушки. Актриса была госпитализирована, второй участнице ДТП также потребовалась медицинская помощь.
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