В Москве отреставрируют историческое здание театра

Столичные власти рассказали о планах комплексной реставрации здания театра "Модерн", передает сетевое издание "Москва 24". Интерьеры и фасады планируется восстановить по архивным документам.
В частности, будут возвращены утраченные элементы декора. "Это две скульптурные композиции с атлантами – они были на крыше здания, а также балюстрада", – рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
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