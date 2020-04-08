Задержанный в Москве Иисус задолжал за ЖКХ 4,7 миллиона рублей

Задержанный в Москве мужчина по имени Иисус Воробьев оказался отпетым должником. Он и его жена Марина Ример задолжали за коммунальные услуги порядка 4,7 миллиона рублей, сообщает "Москва 24".
Напомним, что Воробьева задержали 4 апреля за нарушение карантина. Он выгуливал собаку на Патриарших прудах. Правоохранители отметили, что его неоднократно предупреждали о правонарушении. Он был оштрафован на тысячу рублей по решению суда.
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