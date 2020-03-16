Смертоносный коронавирус добил 65-летнего Лукашенко

Закрытие Россией границы с Белоруссией стало неприятным сюрпризом для Лукашенко. Президент Белоруссии сделал жесткое заявление о действиях Москвы.
Дошло до того, что "родная Россия" закрыла границу с Белоруссией, возмутился Батька. Действия Москвы удивили Лукашенко. По его словам, она "полыхает от коронавируса", поэтому закрываться следовало бы Минску.
Глобальная паника в связи с коронавирусом вызывает у Лукашенко недоумение. "Мир с ума сошел", – приводит его слова БЕЛТА.
Несмотря на сложность ситуации, страна справится с коронавирусом, уверен Батька. Он напомнил, что республика успешно преодолела эпидемии свиного, птичьего гриппов и атипичной пневмонии, пишет RT.
В России на 16 марта 63 заболевших. В Белоруссии ситуация получше – коронавирусом COVID-19 заражены 27 граждан. При этом население соседней республики в 15 раз меньше.
О закрытии границы с Белоруссией объявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, власти работают на опережение и стараются не допустить распространения коронавируса. Нынешние ограничения нужны, чтобы избежать более жестких мер в будущем, подчеркнул глава кабмина.
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