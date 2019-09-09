В Москве арестован напавший на Памфилову

В Москве суд арестовал обвиняемого в нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову Бахыта Карабалаева. Об этом сообщает RT.
Он взят под стражу на полтора месяца. Напомним, что мужчина признал свою вину еще при задержании. По его словам, он влез в дом Памфиловой в поисках "какой-нибудь еды", выбив окно на террасе, он проник в дом и несколько раз ударил чиновницу электрошокером, но она смогла отбиться от него стулом.
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