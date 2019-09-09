Компания British Airways отменила 1,5 тысячи авиарейсов

Авиакомпания British Airways отменила более 1,5 тысячи полетов из-за забастовки британских пилотов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на официальный аккаунт МИД России в Twitter.

Пассажиры могут переоформить билеты или же потребовать компенсацию на сайте компании. "Вы также можете связаться с нами по телефону, чтобы обсудить возможность бронирования билетов на другие рейсы", – приводит официальное сообщение РИА ФАН.

Отмечается, что 9 и 10 сентября, около 280 тысяч сотрудников авиакомпании не выйдут на работу. Причиной массовой акции стали низкие зарплаты пилотов. По предварительной информации, в эти дни ущерб авиакомпании может составить около 80 миллионов фунтов, передает "Вечерняя Москва".