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Общество

Эксперт про "Шиес": Многие не понимают, против чего протестуют

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
В последние годы в России резко обострилась мусорная проблема. Ресурсы существующих полигонов истощаются, повсеместно появляются незаконные свалки, наносящие огромный вред экологии и здоровью людей. Особенно актуальна проблема для Архангельской области, буквально утопающей в свалках отходов. Неслучайно, что именно в Поморье ведется строительство экотехнопарка "Шиес", в котором будут применяться современные технологии обращения с мусором. О новом подходе к утилизации отходов рассказал директор института МосводоканалНИИпроект Михаил Степанов. 
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Современные научные исследования однозначно указывают: решение экологических проблем кроется в новейших технологиях сбора, переработки и утилизации отходов. Именно по такому принципу должен работать экотехнопарк в Шиесе, о создании которого правительство Архангельской области и мэрия Москвы договорились в октябре прошлого года.

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На территории предприятия будет захоронено порядка десяти миллионов тонн отходов. Перед этим мусор будет спрессован и упакован в герметичные брикеты, которые завернут в специальную пленку. Это исключит распространение запаха и проникновение мусора в окружающую среду, а также устранит питательную среду для грызунов и птиц.

"Эта пленка не была взята откуда-то спонтанно. Был проведен жесткий отбор производителей, учитывался опыт эксплуатации таких объектов и такой транспортировки", – отметил в беседе с "Комсомольской правдой" директор института МосводоканалНИИпроект Михаил Степанов.

Эксперт призвал не путать пленку для отходов с той, которая используется для обертывания чемоданов. По его словам, пленка для экотехнопарка – совершенно другого качества, толщины, растяжения, имеет другие свойства по воздействию ультрафиолета. Такая технология уже давно используется на Западе, подчеркнул Степанов.

Какого-то специального оборудования для разгрузки тюков с мусором не потребуется, заверил эксперт. После этого на автомобилях их доставят для складирования до самого тела карт. "Складировать тюки планируется в виде пирамиды с послойной пересыпкой. Все карты будут оснащены несколькими слоями гидроизоляции, с дренажем, который отведет стоки в очистные сооружения", – рассказал журналистам Степанов.

Фото: Агентство городских новостей

Строится экотехнопарк "Шиес" у одноименной станции железной дороги, в Ленском районе Архангельской области. Ранее противники строительства утверждали, что на этом месте болота и низина, а потому работы там вести нельзя. Однако заключения экологов не подтверждают, что на месте строительства постоянно пребывают подземные воды, при этом болото в классическом понимании – это выход ключей на поверхность, пояснил директор МосводоканалНИИпроекта.

На территорию будущего экотехнопарка попадают поверхностные воды, признал Степанов, но статуса болота она не имеет. "В грунте эти поверхностные воды остаются ввиду отсутствия снизу песка. Поэтому вниз вода уходить не может – там глиняный замок", – пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что обследовавшие территорию специалисты не нашли там подземных вод на близком расстоянии к поверхности. Если на месте будущего экотехнопарка будет обнаружен выход подземных ключей на поверхность, то работы будут немедленно остановлены, заверил Степанов.

Тем не менее отношение к строительству в Шиесе у жителей Архангельской области неоднозначное. Эксперт уверен: необходимо искать компромисс, садиться и вести диалог. По его словам, нужно объяснить людям пользу от экотехнопарка, причем как для экологии, так и для экономики региона, ведь на таких объектах создаются рабочие места для местных жителей. В пример Степанов привел Калугу, где одно из таких предприятий стало крупнейшим налогоплательщиком в регионе.

"К сожалению, многие не понимают, против чего протестуют. Они слышат слово “мусор” и дальше слушать уже не хотят. Так можно долго ходить по кругу, при этом мусорное ведро уже переливается", - предупреждает специалист.

Обострившаяся мусорная проблема в России – явление не уникальное, подчеркнул эксперт. По его словам, вопросами сбора и утилизации отходов озадачены и на Западе, при этом перерабатывают там далеко не все отходы. "Нельзя арбузную корку переработать в слиток золота. Можно долго говорить о вещах, которые попадают в мусорное ведро, но не могут быть переработаны во вторсырье", – заметил директор МосводоканалНИИпроект.

Фото: Агентство городских новостей

Воспитывать в россиянах другой подход к обращению с отходами необходимо с раннего возраста, со школ и детских садов, уверен Степанов. Чтобы уменьшить производство мусора, нужно заниматься разъяснительной работой, ведь даже после переработки десяти пластиковых стаканов один все равно попадет на полигон и создаст проблемы для утилизации отходов, подчеркнул специалист.

По его словам, европейский опыт подтверждает, что повлиять на привычки людей в отношении мусора возможно, что подтверждает европейский опыт. "Если вы начинаете сортировать мусор, думать о нем, то это входит в привычку, – пояснил эксперт. – По-другому начинает работать мозг, уже думаете, куда бросить фантик или бутылку".

В обращении с отходами Степанов призвал учитывать местную специфику. К примеру, отметил он, 1,5-миллионный Мюнхен производит отходов гораздо меньше, чем Москва, да и застройка там в основном малоэтажная. Первоначально местных жителей пытались заставить разделять стекло и пластик по цвету и виду. "После 15 лет экспериментов они пришли к такому варианту, как три бачка", – рассказал Степанов.

Автор: 2 августа 2019, 15:13

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