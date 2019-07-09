Стинг отменил концерт из-за болезни

Британский музыкант Стинг отменил выступление на джазовом фестивале в Бельгии. Причиной стали проблемы со здоровьем. Об этом сообщается на официальной странице артиста в Twitter.
"Мы с сожалением сообщаем вам, что выступление Стинга на джазовом фестивале в Генте (Бельгия) сегодня вечером должно быть отменено по рекомендации врача", – передает слова представителей певца "Вечерняя Москва". Подробности состояния артиста не раскрываются.
We regret to inform you that Sting’s performance at the Ghent Jazz Festival in Ghent, Belgium this evening must be canceled due to doctor’s orders. Information regarding the reimbursement of tickets will follow soon.— Sting (@OfficialSting) 8 июля 2019 г.
Напомним, музыкальная карьера Гордона Самнера началась в конце 1970-х годов. Он выступал в составе рок-группы The Police. Коллектив выпустил пять студийных альбомов и получил шесть премий Grammy. С 1985 года Стинг стал выступать сольно, передает телеканал "360".
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