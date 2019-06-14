Хвастливая Ксения Собчак всех переплюнула
Телезвезда выложила на своем Telegram-канале видео, где бывшая супруга футболиста Тарасова дурачится на пляже. Она обливает себя из шланга и принимает якобы соблазнительные позы. Собчак высмеяла этот ролик и заявила: все придуманное Бузовой она давно "простебала".
Также светская львица отметила, что книжку о косметике написала раньше Тины Канделаки. Ток-шоу "Собчак живьем" вышло, когда "Юрий Дудь еще ходил в школу". А в президенты знаменитость баллотировалась задолго до Владимира Зеленского.
После этого Ксения обратилась напрямую к подписчикам. "И вообще, котики, я уже давно и *** как активно живу", – заявила она.
"Привыкните уже к этому и смиритесь", – добавила Собчак.
Напомним, что недавно на своем канале теледива прокомментировала скандал, произошедший накануне на Первом. Как писали "Дни.ру", она пришла в бешенство от высказывания Елены Малышевой.
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