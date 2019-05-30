Сжульничавшего Друзя погнали в шею из знатоков

Александр Друзь уволен с поста главы комиссии по этике Международной ассоциации клубов (МАК) "Что? Где? Когда?". Поводом стал разразившийся зимой скандал на игре "Кто хочет стать миллионером?". Оконфузившийся знаток принес официальные извинения.

прочитано 457 раз