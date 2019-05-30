Сжульничавшего Друзя погнали в шею из знатоков
Александр Друзь так и не признал, что пытался сжульничать на игре "Кто хочет стать миллионером?". Однако за скандал, в котором оказался главным действующим лицом, знаток все же извинился.
"Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе "Кто хочет стать миллионером?" нанесли ущерб репутации МАК "Что? Где? Когда?". Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред", – заявил Александр Друзь.
Извинения последовали за объявлением о том, что оконфузившийся знаток уволен с поста главы комиссии по этике МАК. Сама комиссия расформирована. При этом Александр Друзь сохранил за собой должность вице-президента ассоциации. Решать, виновен ли игрок в попытке жульничества на телевикторине, МАК не стала – заявила, что этот вопрос вне ее компетенции.
Напомним, несколько месяцев назад разгорелся скандал с подкупом: главный редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил Александра Друзя в мошенничестве. По его словам, знаток предложил раскрыть список вопросов, которые зададут в выпуске с его участием, и ответы на них. В качестве вознаграждения Беру предложили долю от выигрыша в три миллиона.
Однако Бер записал беседу с Александром Друзем на диктофон и некоторое время спустя обнародовал. Знаток, в свою очередь, заявил, что история изложена "с точностью до наоборот" и это главный редактор предлагал ему поделиться выигрышем в обмен на "слитые" ответы. В итоге Первый канал отстранил обоих от эфира, напоминает "Экспресс газета".
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