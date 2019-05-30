Сжульничавшего Друзя погнали в шею из знатоков

Шоу "Голос.Дети" Эксклюзивы Форум Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Четверг 30 мая
Лента новостей
19:12
"Позор": жена Овечкина возмутилась после появления на обложке
18:37
Финал Лиги Европы стал триумфом для Баку
18:06
Поп-звезду добили сравнением с упившимся Порошенко
17:47
Крошечные модели потрясли Москву
17:28
Грязные танцы Медведевой и Туктамышевой попали на видео
17:08
В Башкирии иномарка перевернулась на повороте
16:58
В Уфе у доверчивой пенсионерки украли 200 тысяч
16:48
Патриарх Кирилл поддержал идею бесплатного входа в музей Херсонеса
16:43
Заросшего сына Абрамовича перестали узнавать
16:03
"Молодой Дэвид Боуи": популярная актриса избавилась от бровей
16:02
"Всегда нравились такие": Корчевников признался в симпатии к пышнотелой звезде
15:45
Володин рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
15:32
Прилучный схватил Муцениеце и увез в неизвестном направлении
15:26
Ксения Бородина отказалась от третьего ребенка
15:24
В Дмитрове пьяный вусмерть мужчина утонул на глазах у возлюбленной
15:16
Набиуллина отчиталась перед Госдумой о работе Центробанка
15:00
Какое вино пить летом
14:45
Меган Маркл сбегает с новорожденным сыном из страны
14:41
Шаляпина поймали на подлой измене Цымбалюк-Романовской
14:36
"Росатом" победит рак "убийцей метастазов"
14:32
Известная актриса отдалась тренеру на третьем свидании
14:16
Назван напиток – убийца сердца
13:57
"А где крик души?": Зарубина оборвала певицу Жасмин
13:37
Режиссер Богомолов изменил Собчак за бутылкой вина
13:33
"Четырехдневная" жена облапошила известного актера
13:20
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 мая 2019 года
13:08
Певцов откровенно об уходе Дроздовой
13:06
Кофе с утра вызывает страшные последствия
12:53
Вологжанин насмерть забил соседа штакетником
12:45
"Бедный ребенок": Тодоренко распекли за издевательство над сыном
12:38
"Святая Юлия": землю с могилы Началовой добавляют в чай и суп
12:28
Airbus A320 совершил аварийную посадку в Шереметьево из-за сигареты
12:19
Россияне в шоке: в стране запрещают говорить о росте цен на бензин
12:06
Родившая Лопырева вернулась в Россию
12:06
Рудковская взвыла из-за слежки за своим домом
12:02
Животных из клеток зоопарка выпустили в парк
11:26
"А попроще продукты есть?": Канделаки взбесила народ дорогущей диетой
11:25
Бразильский "руки-базуки" поверг в шок своим бицепсом
11:11
Волочкова дотянулась до Книги рекордов
11:05
Федосеевой-Шукшиной сделали предложение прямо при ее муже Алибасове
10:59
Венский бал в Москве: как это было
10:57
Звезда "Крестного отца" скоропостижно скончалась в США
10:56
"Дозор" Сергея Лукьяненко выходит на большую сцену
10:49
Сексуальная чемпионка из России сняла лифчик на пляже
10:44
Отставка Лукашенко: названа новая должность Батьки
10:43
"Ты наркоманка?": Серябкина рассказала о своем освобождении
10:27
"Мне дурно!": Королева перепутала мужа с Волочковой
10:04
В России взлетели цены на билеты в плацкарт
09:45
Шокировавшей своим видом Ротару пожелали здоровья
09:28
Джоли отдала 13-летнюю дочь в руки маньяка
09:23
Пенсионерам рекомендовали жить "чуть-чуть впроголодь"
09:04
Всплыли подробности жутких махинаций сестры за спиной Быстрицкой
08:50
Резко изменившуюся Медведеву перестали узнавать
08:43
Трамп напрашивается на встречу с Путиным
08:07
Газманов сделал важное заявление о своей опухоли
06:34
"Шел бы в цирк": Егора Крида поймали на наглой лжи
04:11
Молоко вызывает смертельные заболевания
02:34
Пышногрудая модель рассказала об откровенности в сексе после контакта с Седоковой
00:07
Собчак пофантазировала о свадьбе с Абрамовичем
22:06
Похож на Федора: запевшая Бондарчук сняла лысого актера
21:50
"Глотку перегрызет": Зеленскому дорого обойдется возвращение Саакашвили
21:44
Замироточивший крест на могиле Началовой поставил народ на уши
21:30
"Космически прекрасная": показавшая себя без макияжа Боня показалась идеальной
20:45
Восторженный Билан озадачил признанием в любви
20:41
Поргина отдала вещи Караченцова
20:02
"Мимолетный чих-пых": Батрутдинов высказался об интиме с Бузовой
19:20
"Поставил галочку": исполнилась мечта Крида о сексе втроем
19:18
Имуществом попавшей в психушку актрисы завладели чужие люди
18:37
В Башкирии иномарка насмерть сбила пенсионерку
18:01
Наследник Овечкина сбежал от матери
17:50
Под Москвой во время работы коммунальщиков вспыхнула газонокосилка
17:15
Синдром Квазимодо: почему люди недовольны своей внешностью
17:00
Под Петербургом мужчину изувечили бейсбольной битой
16:52
Вскрылась связь Саакашвили с победой Зеленского на выборах
16:51
Как без водки?: Собчак отказалась общаться с мужчинами трезвой
16:24
Дума ужесточает наказание для пьяных водителей
16:15
Украинцы в восторге от воды с фекалиями в Крыму
16:08
Стоцкая раскрыла правду о схожести своего сына с Филиппом Киркоровым
16:04
Беспечного Меньшикова выдворяют из роскошной квартиры в центре Москвы
16:02
"Молчи, за умного сойдешь": Макаревича ткнули лицом в грязь
15:47
Массовая драка в Петербурге обернулась серьезными последствиями
15:37
Anews назвал лауреатов премии "Лучшие в России"
15:30
Ухажер Цымбалюк-Романовской покалечил Шаляпина
15:16
Раскрыты страшные причины появления прыщей у взрослых
15:13
Изворотливого Зеленского приперли к стенке в Германии
15:05
Трудовые права, дольщики, нацпроекты: Генпрокурор Чайка отчитался перед Думой
15:05
Звездные танцовщики выступят на фестивале "Мировые балетные каникулы"
14:58
Баста стал лицом рекламы Head & Shoulders
14:37
Дни Италии пройдут в Москве
14:24
"Мне нужно ее спасти!": Гоген Солнцев о катастрофическом состоянии жены-пенсионерки
14:17
Корчевников раскрыл детали романа певицы МакSим и известного актера
14:17
Москва жестко ответила на попытку втянуть ее в секс-скандал
14:15
"А Влад знает?": Тодоренко намылилась замуж
13:51
Сюрприз от Путина: стаж для пенсии посчитают по-новому
13:49
"Это засосы": жена показала странные пятна у Малахова
13:48
"ЕР" держит на контроле развитие сельских территорий
13:46
"Долго мучила": оставшаяся в одиночестве Ковальчук шокировала признанием о муже
13:43
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 мая 2019 года
13:43
В Москве открылась выставка знаменитого историка моды Александра Васильева
13:25
"Ух, эти щечки, эти ушки": Кудрявый сын Жасмин умилил народ
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Поргина отдала вещи Караченцова
Жесткое расставание сделало рабыню из Миддлтон
Уголовные дела довели до паники нервного Порошенко
Чему казахские реформы могут научить СНГ
Куча процедур: раскрыт главный секрет переделанной Лорак
Тарзан впервые высказался о романе сына с красоткой из "Дома-2"
Общество

Сжульничавшего Друзя погнали в шею из знатоков

Александр Друзь. Фото: www.globallookpress.com
Александр Друзь уволен с поста главы комиссии по этике Международной ассоциации клубов (МАК) "Что? Где? Когда?". Поводом стал разразившийся зимой скандал на игре "Кто хочет стать миллионером?". Оконфузившийся знаток принес официальные извинения.
прочитано 457 раз

Александр Друзь так и не признал, что пытался сжульничать на игре "Кто хочет стать миллионером?". Однако за скандал, в котором оказался главным действующим лицом, знаток все же извинился.

ПО ТЕМЕ

Интеллектуалы устроили бой из-за звания оскандалившегося Друзя

Втянутый в постыдную историю Друзь заговорил о смерти

"Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе "Кто хочет стать миллионером?" нанесли ущерб репутации МАК "Что? Где? Когда?". Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред", – заявил Александр Друзь.

Извинения последовали за объявлением о том, что оконфузившийся знаток уволен с поста главы комиссии по этике МАК. Сама комиссия расформирована. При этом Александр Друзь сохранил за собой должность вице-президента ассоциации. Решать, виновен ли игрок в попытке жульничества на телевикторине, МАК не стала – заявила, что этот вопрос вне ее компетенции.

Напомним, несколько месяцев назад разгорелся скандал с подкупом: главный редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил Александра Друзя в мошенничестве. По его словам, знаток предложил раскрыть список вопросов, которые зададут в выпуске с его участием, и ответы на них. В качестве вознаграждения Беру предложили долю от выигрыша в три миллиона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Антенна-Телесемь, Минск (@antennatelesemby)

Однако Бер записал беседу с Александром Друзем на диктофон и некоторое время спустя обнародовал. Знаток, в свою очередь, заявил, что история изложена "с точностью до наоборот" и это главный редактор предлагал ему поделиться выигрышем в обмен на "слитые" ответы. В итоге Первый канал отстранил обоих от эфира, напоминает "Экспресс газета".

Автор: Андрей Евлампиев30 мая 2019, 18:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная свадьба Мамун и Сухорукова

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Глотку перегрызет": Зеленскому дорого обойдется возвращение Саакашвили
Вскрылась связь Саакашвили с победой Зеленского на выборах
Медведев примет участие в подведении итогов праймериз "ЕР"
Тереза Мэй стала жертвой страшного проклятья

Шоу-бизнес

Поп-звезду добили сравнением с упившимся Порошенко
Девушка известного певца заявила о домогательствах Влада Соколовского
Угрожал ножом и избивал: экс-супруга звезды футбола бросилась к Малахову
Ургант получил тяжелый удар от Эрнста и Собчак

Проишествия

Прохожий спас выпавшего из окна ребенка (видео)
Молния ударила в ракету "Союз" прямо на старте (видео)
Отказ системы: падающий истребитель врезался в здание (видео)
Смерть Сергея Доренко попала на видео

Lifestyle

Расстрелянного деда Симоновой выставили на всеобщее обозрение
Размазня и "голубой" актер: фильм "Алладин" заставил россиян биться в истерике
Украинского режиссера выгнали с московского театрального конкурса
"Вы все рухнете!": народ бьется в истерике после сюрприза от "Би-2"
Политика

Отставка Лукашенко: названа новая должность Батьки

Об этом объявлено публично
Шоу-бизнес

Шокировавшей своим видом Ротару пожелали здоровья

Сын показал свежее фото прославленной артистки
Шоу-бизнес

Ксения Бородина отказалась от третьего ребенка

Телеведущая расставила точки над i
Шоу-бизнес

Волочкова дотянулась до Книги рекордов

Балерина получила по заслугам

Гороскоп

Гороскоп на июнь
Гороскоп на неделю
"Регина снова выйдет замуж": Топалова готовят к незавидной участи
"Будет с отцом": стало известно о дальнейшей судьбе дочери Лорак

Фоторепортажи

Крошечные модели потрясли Москву
Бразильский "руки-базуки" поверг в шок своим бицепсом
Венский бал в Москве: как это было
Показавшую целлюлит известную модель распекли за лицемерие

Спорт

Сбежавшая в Канаду Медведева сделала откровенное признание о России
Народ в шоке от зарплаты хоккеиста Ильи Ковальчука
Красавица Медведева жестко отшила жениха-канадца
Жена Кокорина устроила истерику в зале суда

Регионы

Под Петербургом мужчину изувечили бейсбольной битой
Украинцы в восторге от воды с фекалиями в Крыму
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru