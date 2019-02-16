Интеллектуалы устроили бой из-за звания оскандалившегося Друзя

Накануне член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян предложил лишить звания "Магистра игры "Что? Где? Когда?" оскандалившегося Александра Друзя. Эту идею раскритиковал известный журналист и писатель Александр Бурда. Оппоненты сцепились в интеллектуальном поединке.

"Если депутаты вообще этим занимаются, их нужно немедленно лишить депутатского звания. Это вне компетенции депутатов. Звание лишает тот, кто его присвоил. Телекомпания "Игра", – заявил Бурда в беседе с РИА ФАН.

Ознакомившись с интервью, Вадим Манукян тоже нашел, что сказать. "Борис Бурда безусловно большой интеллектуал. Но у меня вопрос: Почему украинский журналист и по совместительству некогда известный знаток "Что? Где? Когда?" не проверяет факты? Не понравилось ему, видите ли, что я как телезритель предложил проштрафившегося Александра Друзя лишить звания "Магистра игры". Так это же предложение, имею право его высказать, как и любой другой человек. Если Наталию Стеценко это заинтересует, она обязательно выскажется, если нет, то проигнорирует, но причем тут Борис Бурда? Он насколько я знаю компанию "Игра" не возглавляет. Но он еще решил в порыве фантазии помечтать о том, что кто-то лишит российского депутата его мандата за подобное предложение", – заметил эксперт в разговоре с "Дни.ру".

Манукян добавил, что многие знаменитости не утруждают себя, и не стараются разобраться в обсуждаемой теме. "В конце концов, на Украине сейчас много мечтателей и это меня уже давно не удивляет. Но как можно лишить депутатского мандата того, кто депутатом никогда не был? Алексей Панин в начале недели меня в депутаты "произвел", а Борис Бурда к концу нее "низложил". Скажи мне кто-то неделю назад, что она сложится таким фантастическим образом, ни за что бы не поверил. Ну и чудеса. Вокруг одни факиры на час. Буду с нетерпением ждать очередных сюрпризов. Спасибо Александру Сергеевичу Пушкину за то, что он уже давно повествовал о том, что предугадывать собственное будущее – это занятие, в общем-то, бесполезное: "Что день грядущий мне готовит? Его мой взор напрасно ловит. В глубокой мгле таится он", – улыбнулся Вадим Манукян.