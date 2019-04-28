Аномальная зона: на Первый канал действуют потусторонние силы
Ситуацию, в которую попал Первый канал, трудно объяснить с рациональной точки зрения. Видимо, происходящее можно списать на действие какой-то аномалии.
"Я отказываюсь понимать происходящее на Первом канале в последнее время. Сначала "аномальности" со знатоками "Что? Где? Когда?" и редактором шоу "Кто хочет стать миллионером?". Теперь "аномальности" на шоу "Голос. Дети", – пытается прояснить причину скандалов эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
Эксперт подчеркивает, что доверие людей зарабатывают годами – а потерять его можно в один миг. Шоу, о которых идет речь, были самыми рейтинговыми на Первом канале. Но после недавних происшествий народ в беспристрастности этих передач усомнился.
"Теперь зрители отказываются верить в справедливость итогов шоу "Голос. Дети". Слышат они одно, а результаты на экране другие. Печальнее всего, что это шоу с участием детей и подрастающее поколение видит по его результатам, что голос в шоу "Голос" – далеко не самое главное", – подчеркнул Манукян в интервью Дням.Ру.
Финал шоу "Голос. Дети" на Первом канале возмутил россиян. Зрители с нетерпением ждали итогов голосования – но результат оказался неоднозначным. 10-летняя дочь певицы Алсу исполнила песню Юлии Началовой. Она обыграла Ержана Максима и Валеру Кузакова. Слушатели с таким итогом не согласились, Первому каналу придется проверять – нет ли признаков "аномального голосования".
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