Друзя с позором и без денег вышвырнули с Первого канала после скандала с подкупомпом

В это воскресенье в эфир выйдет последний выпуск легендарной программы "Что? Где? Когда?" с участием Александра Друзя. По техническим и организационным причинам выпуск идти будет в записи. Иначе бы магистра клуба знатоков в студии бы не было.



На Первом канале в шоке от ситуации с попыткой подкупа Александром Друзем редактора программы "Кто хочет стать миллионером? "Илья Бера. "Нанесен серьезный репутационный вред, и в этой ситуации принято решение об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?", – заявили в руководстве в интервью "Дни.Ру".

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Илья Кривицкий, гендиректор телекомпании "Красный Квадрат" (производитель "Кто хочет стать миллионером?") уверяет, что "исход игры с участием Александра Друзя аннулирован, выигрыш выплачен не будет. Сложившаяся ситуация подвела вещателя, программу, всех, кто на ней работает, и наших ни в чем не повинных зрителей".

Наталия Стеценко, генеральный директор телекомпании "Игра-ТВ", почtтный Президент Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?", соавтор и первый редактор игры со слезами на глазах заявила: "Александр играет с 1981 года, 38 лет, и никогда не был замечен ни в чем подобном!" Но поскольку тень брошена на репутацию всего интеллектуального клуба, Магистр будет отстранен от участия в "Что? Где? Когда?" на неопределенный срок".

Как писали ранее "Дни.ру", со скандальным разоблачением выступил в своем блоге главный редактор телепрограммы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер. Он утверждает, что в конце прошлого года Александр Друзь попросил его заранее передать список вопросов и ответов для своей команды и пообещал долю в выигрыше. Бер обратился в Международную ассоциацию клубов "Что? Где? Когда?" с требованием дисквалифицировать Друзя в качестве игрока, организатора турниров и функционера.

При этом Генеральный директор Первого канала Констатин Эрнст опровергает данные о "договорняках" на шоу "Кто хочет стать миллионером?". По его словам, ситуация с Друзем и Бером – первый такой случай. "Многие звезды отказываются играть в этом шоу именно потому, что хотят знать ответы заранее, хотя бы немного, чтобы, если не выиграть, то достойно проиграть. И не было ни одного случая, чтобы им шли навстречу", – уверяет Эрнст.