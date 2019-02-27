После скандала на Первом Друзь гребет деньги лопатой
Александра Друзя часто приглашают на телевидение для консультации по форматам новых проектов. А после того, как его с позором вышвырнули с Первого канала, предложений от конкурентов стало только больше. "Когда на одном из петербургских телеканалов появляется какой-либо проект, работаю как руководитель игровых программ", – сообщил Друзь.
Говорят, прежде за такую работу он получал около 100 тысяч рублей. Теперь же многие хотят видеть его у себя и пытаются соблазнить хорошими деньгами – дают до 200 тысяч.
Резко вырос и спрос на книги Друзя. Недавно он выпустил детскую и путеводитель. В работе, пишет "Телепрограмма", находятся еще две. И на прежний гонорар, по слухам, знаменитый игрок "Что? Где? Когда?" уже не согласен. Также он гребет деньги лопатой на рекламных контрактах – многие бренды хотят сделать Александра Друзя лицом своей продукции.
Похожая история была во время громкого развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Оба на волне шумихи и всеобщего интереса в два раза подняли свои ставки, а число приглашений с концертами выросло многократно.
Как писали "Дни.ру", главный редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер выступил со скандальным разоблачением. Он заявил, что в конце прошлого года Александр Друзь попросил его заранее передать список вопросов и ответов для своей команды, пообещав долю в выигрыше. Бер обратился в Международную ассоциацию клубов "Что? Где? Когда?" с требованием дисквалифицировать Друзя в качестве игрока, организатора турниров и функционера.
Поющая ведущая работает по 20 часов в день
"Дни.ру" помогут ответить на этот вопрос
Дети певицы условно знают, кому что достанется
"Бронзовые призеры" нацотбора не поедут на конкурс