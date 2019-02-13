Втянутый в постыдную историю Друзь заговорил о смерти

После громкого скандала с редактором шоу "Кто хочет стать миллионером?" Ильей Бером магистр "Что? Где? Когда?" слег с подскочившим давлением. Из-за атаковавших его квартиру в Санкт-Петербурге журналистов Александр Друзь не может даже вызвать врача.

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