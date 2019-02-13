Втянутый в постыдную историю Друзь заговорил о смерти
Обладатель приза "Бриллиантовая сова" не открывает репортерам дверь. Представители СМИ толпятся и у парадной магистра, и внутри дома.
Друзь согласился пообщаться с корреспондентами только через дверь. "Мне мое здоровье дороже. Я не хочу говорить об этой истории ни с кем, раскачивать эту историю не хочу. Она и так в новостях на первом месте сейчас", – цитирует знатока сайт "Комсомольская правда".
При этом Друзь признался, что плохо себя чувствует. "У меня давление 180/90. Если вас интересует мое состояние. Хотите моей смерти? А я не хочу", – заявил Александр Друзь. Он сообщил, что уже принял таблетку и ждет ее действия. "Лежу в постели и пытаюсь прийти в себя", – отметил игрок "Что? Где? Когда?".
По словам Александра Друзя, в этой истории точку он поставить не может. "Буду ли я подавать в суд на Бера за клевету, я пока не знаю", – заключил втянутый в скандал знаток.
Как писали "Дни.ру", с разоблачением выступил в своем блоге главный редактор телепрограммы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер. Он утверждает, что в конце прошлого года Александр Друзь попросил его заранее передать список вопросов и ответов для своей команды и пообещал долю в выигрыше. Бер обратился в Международную ассоциацию клубов "Что? Где? Когда?" с требованием дисквалифицировать Друзя в качестве игрока, организатора турниров и функционера.
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