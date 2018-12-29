Меланья Трамп вернулась из Ирака "без штанов"
Костюм Меланьи Трамп, в котором она появилась на публике, вернувшись с мужем из поездки в Ирак и Германию, удивил американцев. Первая леди США вышла из самолета в коротком зеленом пальто и штанах цвета кожи. Создавалась иллюзия, что на ней нет штанов.
Пользователи соцсетей, разглядев все-таки, что супруга президента США в брюках, решили, что Меланья Трамп нарядилась в костюм эльфов. Другие заявили, что жены предыдущих президентов одевались намного лучше.
Внешний вид первой леди США уже не первый раз подвергается резкой критике. Так, в начале августа в Сети высмеяли неудачное фото Меланьи Трамп, на котором она трудится в саду. Комментаторы отметили, что жена президента работает в дорогой одежде, и выбранный ею наряд неудобен для такого рода деятельности.
Однако стилисты считают, что критики первой леди США излишне консервативны и не следят за модой. Российский дизайнер Влад Лисовец хотел бы, чтобы и русские женщины выглядели так же ярко, как Меланья Трамп. По словам стилиста, она не политик, а жена президента и в первую очередь – женщина, которая должна использовать косметику, менять стрижку, носить красивые наряды. Более того, подчеркивает Лисовец, Меланья Трамп задает модные тенденции. С нее надо брать пример, а не осуждать, заявил стилист в интервью НСН.
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