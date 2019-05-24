"Возьми меня, Гоген": Солнцев нашел равноценную замену жене-старушке
Андрей Малахов посвятил сегодняшней выпуск собственного шоу забавным видео в интернете. Среди выбранных его редакцией видеозаписей оказался ролик, посвященный скандально известному шоумену Гогену Солнцеву.
К сожалению, из-за наличия в тексте ненормативной лексики "Дни.ру" не могут продемонстрировать эту гомерически смешную видеозапись. В кадре три старушки поют о своей любви к одиозной звезде.
Пожилые женщины целуют портреты Солнцева и предлагают выбрать одну из них в качестве новой возлюбленной. Дамы поют о своих желаниях не стесняясь:
Мужчину коснуться хочу я телом.
Гоген приглянулся, хоть он и **** (гей. – Прим. ред.).
Ну как тут быть, ведь кровь кипит.
Бросай Катюху, ведь я давно стала твоя.
Возьми меня, Гоген, фиалка расцвела,
Я соберу подруг и отметим мы".
Пенсионерки, которые стали главными героями шуточного ролика, также появились в программе "Прямой эфир". Женщины рассказали, что обожают Малахова и его ток-шоу, и в подтверждение наградили шоумена жарким поцелуем.
По словам старушек, они очень переживали за отношения Екатерины и Гогена. После одна из героинь видео намекнула, что готова побороться за сердце Солнцева.
На съемочную площадку "Прямого эфира" пришел и сам шоумен. Гоген Солнцев признался, что видел пародию и она ему очень понравилась. Он отметил, что рад встретиться с фанатками. Когда же Солнцеву предложили выбрать одну из трех пенсионерок, он не растерялся и отсеял бабушку, которая сильнее всех льнула к ведущему. "Малахов, в красном – твоя", – улыбнулся он. Судя по всему, двум другим женщинам знаменитость подарила шанс на взаимность.
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