Красавица-жена Зеленского затмила всех на инаугурации в Раде

Елена Зеленская тщательно подготовилась к роли первой леди Украины. Супругу Владимира Зеленского, присутствовавшую на церемонии инаугурации президента, уже сравнивают с Меланьей Трамп. А в соцсети появилась ее официальная страница.

Белоснежный деловой костюм Елены Зеленской привлекал внимание гостей церемонии и телеоператоров – новая первая леди Украины часто появлялась в кадре во время прямой трансляции. Зрители отметили тщательно продуманный образ "скромного шика" – костюм дополняли элегантная прическа и неброский макияж.

Супруга президента Украины уже создала соответствующий высокому положению аккаунт в социальной сети Instagram. "Новоиспеченная первая леди", – подписала страницу Елена Зеленская. Первой публикацией стали две новые фотографии, сделанные перед церемонией инаугурации ее супруга.

"Я из России, но я рада, что есть такой преЗЕдент! Миру мир", – написала Зеленская (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред).

Успевшие подписаться на страницу первой леди пользователи от Елены Зеленской просто в восторге. Ее уже сравнивают с красавицей-женой американского лидера Меланьей Трамп. "Теперь не стыдно будет за страну на официальных и неофициальных международных вечерах. Красивая пара", – написали комментаторы.

Напомним, что бывшие сотрудники администрации Петра Порошенко недавно признались, что испытывали стыд за своего президента - особенно во время поездок за границу. По их словам, они ничего не могли поделать с неряшливым видом главы государства – он отказывался их слушать. Украинцы уверены, что с Еленой и Владимиром Зеленскими таких проблем не будет, пишет РИА ФАН.