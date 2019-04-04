В небе над Петербургом засекли загадочный самолет из Швеции

На протяжении четырех часов близ западных районов Ленинградской области, Петербурга и Карельского перешейка летал самолет шведских Военно-воздушных сил Saab-340, передает FlashNord. Отмечается, что пилот не нарушал закон, поскольку мог летать рядом с границей в рамках выполнения Договора по открытому небу.