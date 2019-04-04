Володин: Фильмы Данелии пробуждают чувства сопереживания
Володин обратился к родным, коллегам и поклонникам Георгия Николаевича. Его фильмы горячо любимы миллионами зрителей, сказал глава Думы. "Их отличают тонкий юмор, глубокая сатира и лиризм. Одновременно побуждая смеяться и задумываться, они пробуждают чувства сопереживания", – отметил спикер.
Режиссер, сценарист, публицист, народный артист СССР Георгий Данелия скончался сегодня, 4 апреля на 89-м году жизни. Он известен зрителям по фильмам "Я шагаю по Москве", "Джентльмены удачи", "Осенний марафон", "Мимино", "Кин-дза-дза!" и многим другим.
В конце февраля режиссер попал в одну из московских больниц из-за проблем с легкими, у него диагностировали пневмоторакс. Позже жена Данелии сообщила, что артиста ввели в искусственную кому. В 1980 году у режиссера были осложнения от перитонита, который повлиял на работу сердца, тогда Данелия пережил клиническую смерть.
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