Володин: Фильмы Данелии пробуждают чувства сопереживания

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом Георгия Данелии. Режиссеру было 88 лет, в последнее время он боролся с болезнями.

Володин обратился к родным, коллегам и поклонникам Георгия Николаевича. Его фильмы горячо любимы миллионами зрителей, сказал глава Думы. "Их отличают тонкий юмор, глубокая сатира и лиризм. Одновременно побуждая смеяться и задумываться, они пробуждают чувства сопереживания", – отметил спикер.

ПО ТЕМЕ Умер режиссер Георгий Данелия

Режиссер, сценарист, публицист, народный артист СССР Георгий Данелия скончался сегодня, 4 апреля на 89-м году жизни. Он известен зрителям по фильмам "Я шагаю по Москве", "Джентльмены удачи", "Осенний марафон", "Мимино", "Кин-дза-дза!" и многим другим.

В конце февраля режиссер попал в одну из московских больниц из-за проблем с легкими, у него диагностировали пневмоторакс. Позже жена Данелии сообщила, что артиста ввели в искусственную кому. В 1980 году у режиссера были осложнения от перитонита, который повлиял на работу сердца, тогда Данелия пережил клиническую смерть.