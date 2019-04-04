Жителей Подмосковья поразило солнечное гало

Жители столичного региона сегодня могут наблюдать редкое оптическое явление в небе – солнечное гало. Многие уже делились своими впечатлениями в соцсетях, передает "Подмосковье сегодня".

Издание отмечает, что гало представляет собой феномен, когда яркий круг появляется вокруг Солнца и Луны или иных мощных источников света. Спрогнозировать его, в отличие от затмений, невозможно. Пользователи отмечают, что их поразила красота явления.