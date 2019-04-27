"Началось?": к беременной Маркл вызвали "скорую"
"Неотложка" у ворот новой резиденции принца Гарри и Меган Маркл вызвала волнение у представителей СМИ и рядовых британцев. Еще больше все начали переживать, когда над Фрогмор-хаусом начал барражировать вертолет. Все решили, что началось: наследник вот-вот явится на свет.
Ринувшихся выяснять подробности у представителей Букингемского дворца журналистов ждало разочарование. Там не прояснили, а еще больше запутали ситуацию. Пресс-секретарь заявил, что не может давать комментарии или спекулировать на произошедшем. Когда малыш появится на свет, всю информацию об этом можно будет узнать в официальных аккаунтах Букингемского и Кенсингтонского дворцов в соцсетях.
Позже слухи о начавшихся у Меган Маркл родах опровергла корреспондент газеты Telegraph Камилла Томини. Она заявила, что эта "скорая" используется только для перевозки продуктов для студентов. А в Южной Центральной службе скорой помощи журналистам сообщили, что автомобиль – всего лишь учебная машина, сообщает портал Express.
Ранее сообщалось, что герцогиня Сассекская отказалась рожать в больнице. Бывшая американская актриса предпочла домашние роды. Меган Маркл, возможно, согласится на экстренную госпитализацию – но лишь в случае непредвиденного развития событий и угрозы жизни ей самой и ее ребенку.
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