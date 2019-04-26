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Общество

Беременная Маркл сбежала от надоедливого Трампа

Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
Меган Маркл пропустит все мероприятия с участием Дональда Трампа. Герцогиня Сассекская оправдывает нарушение протокола беременностью. Президент США прибудет в Лондон 3 июня.
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Меган Маркл почти месяц не появляется на публике. Супруга принца Гарри не намерена нарушать свое затворничество даже ради американского лидера, которого пригласила королева Елизавета II.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Президент и первая леди США прилетят в Великобританию 3 июня и пробудут там три дня. Протокол предполагает, что на приемах в честь высоких особ должны присутствовать все члены королевской семьи. Однако Меган Маркл, которая, как известно, недолюбливает Дональда Трампа, нашла оправдание своему отсутствию.

"Это не оскорбление. Период ее декретного отпуска очень удобно приходится на эти даты, поэтому Меган не будет работать. Тот факт, что она находится в декретном отпуске, очевидно, дает ей оправдание", – заявил журналистам эксперт Дункан Ларкомб.

Меган Маркл ранее заявила, что не будет сразу объявлять о появлении малыша на свет. И теперь поклонники гадают, не родила ли уже герцогиня Сассекская, пишет The Sun.

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Публикация от Style&Stories (@stylenstories)

В 2016 году во время выборов президента США Меган Маркл голосовала за Хиллари Клинтон и открыто выступала против Дональда Трампа, называя его женоненавистником. Однако, став членом британской королевской семьи, она лишилась права публично выражать свои политические пристрастия.

Автор: Андрей Евлампиев26 апреля 2019, 13:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто посетил тайную вечеринку в честь ребенка Меган Маркл

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