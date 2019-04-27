Вскрылась неожиданная связь между принцессой Дианой и Меган Маркл
Меган Маркл является покровителем нескольких благотворительных организаций в Великобритании. Она не раз совершала добрые поступки для своих поклонников. По мнению литератора Дэбби Франк, эта особенность бывшей актрисы могла бы понравиться принцессе Диане. Она бы с удовольствием поддерживала ее во всех делах.
"Принцесса Диана была бы прекрасной свекровью. Бывшая актриса – это настоящий фейерверк. Она привлекает внимание окружающих. Мать принца Гарри оценила бы ее энергичность и желание помочь миру", – поделилась мыслями писательница. Ясновидящая добавила, что леди Ли обучила бы Меган Маркл королевским правилам.
Дэбби Франк также предположила, что супруга принца Чарльза помогла бы Кейт Миддлтон вести себя более свободно на публике. "Жена Уильяма – очень осторожная особа. Она старается все делать правильно и заранее обдумывает каждый шаг", – отметила эксперт.
Напомним, что Меган Маркл готовится к появлению на свет первенца. Сейчас бывшая актриса находится в коттедже Фрогмор-Хаус в Виндзоре. Недавно к ней приехала ее мать Дориа Рагланд. Она будет поддерживать дочь во время родов и поможет ей в воспитании малыша в первые месяцы.
Тем временем принц Гарри продолжает принимать участие в официальных мероприятиях. В четверг, 25 апреля, он отправился вместе с герцогиней Кембриджской в Виндзорский дворец. Они посетили встречу, посвященную памяти солдат австралийского и новозеландского экспедиционного корпуса.
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