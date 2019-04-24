Маркл получила под дых накануне родов
На прошлой неделе Букингемский дворец предложил Меган Маркл и принцу Гарри отправиться с миссией на другой континент после рождения наследника. В Африке супруги будут работать с благотворительными организациями.
Против этой поездки выступил известный репортер. По мнению Пирса Моргана, стоимость путешествия обойдется в миллионы фунтов. Телеведущий поинтересовался, почему налогоплательщики должны отдавать свои деньги королевской семье.
Репортер добавил, что после свадьбы с внуком королевы бывшая актриса стала вести себя неразумно в отношении финансов. "Она так активно тратила деньги, что ее прозвали Меган Антуанетт в честь французской королевы, известной своим легкомысленным отношением к финансам", – отметил он.
Телеведущий добавил, что церемония бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри обошлась жителям Соединенного Королевства в 40 миллионов долларов, включая стоимость свадебного платья от дизайнера Клэр Вайт Келлер. Кроме того, за несколько месяцев до родов герцогиня устроила роскошную вечеринку в пятизвездочном отеле в Нью-Йорке.
Герцог и герцогиня Сассекские считают себя "большими королевскими звездами", однако заметно блекнут на фоне влиятельных Кейт Миддлтон и принца Уильяма, которым уготована важная роль. "В будущем они станут королем и королевой", – подчеркнул Пирс Морган.
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