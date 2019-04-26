Принц Гарри сбежал от Маркл накануне родов
В четверг, 25 апреля, герцог Сассекский отправился вместе с Кейт Миддлтон в Вестминстерское аббатство. Члены королевской семьи посетили официальное мероприятие, посвященное памяти солдат австралийского и новозеландского экспедиционного корпуса.
Супруга принца Уильма появилась перед фотографами в голубом пальто от дизайнера Кэтрин Уолкер и обуви на высоком каблуке. Элегантный образ она дополнила изящной шляпкой от модельера Рози Оливи и маленьким клатчем. Принц Гарри примерил белую рубашку, брюки и темно-синий пиджак.
По словам репортеров, младший внук королевы выглядел расслабленным и с удовольствием общался с другими гостями церемонии. Британские журналисты предположили, что герцог Сассекский решил таким образом отдохнуть перед рождением наследника.
Напомним, что Меган Маркл сейчас находится в резиденции Фрогмор-Хаус в Виндзоре. Бывшая актриса планирует родить ребенка дома. Накануне важного события в Соединенное Королевство прилетела ее мать Дория Рагланд. Женщина будет поддерживать герцогиню во время родов и помогать ей в первые месяцы после появления малыша.
Люди плачут, думая об участи ребенка
Поющая ведущая отписалась от давней знакомой в Instagram
Артистка рассказала о большой жертве ради карьеры
Певица сделала важное заявление
Популярные темы форума
Сплю с несовершеннолетней
Я не ожидала,что Гордон женат на таджичке,ахаха
почему у нас плохой менталитет,и почему мы живём бедно?
Будут ли украинцы через 1-2 года так же разочарованы Зеленским как сейчас нынешним президентом? Я за дружбу и сотрудничество стран СНГ.
Хочет сумку за 200 тысяч
Люблю зрелых
Мужья -тираны
Как встретить любовь сидя дома?
Пасс
ИЗОЛЯЦИЯ РУНЕТА
Зеленский стал президентом Украины!
дочь строит глазки моему мужу
Почему осуждают?
О размере, ... нравится девушкам
Вопрос админу
Не предложил выплатить мою ипотеку
Думаете как: убила старуха Диану, старуха убила Диану, Диану старуха убила, Диану убила старуха, убила Диану старуха, старуха Диану убила?
Ищу девушку
Где найти достойную женщину?
"Звезды" вообще работают?
бедный муж
Содержанка это кто?
Юбка или джинсы?
Когда замуж?
Все говорят ,что у нас в России нет среднего класса?Почему
Можно ли вернуть доверие?
Арендная магазина ,почему так дорого снять место?
Фильмы ужасов.
По радио говорят про Украинские выборы,как вы думаете ,кто победит?
Выйти замуж,это противно.