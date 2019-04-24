Здоровье беременной Маркл вызвало беспокойство
Бывшая актриса рассказала близким друзьям, что хочет родить наследника в официальной резиденции Фрогмор-Хаус в Виндзоре. Королевский комментатор Виктория Арбайтер считает, что герцогине придется отказаться от своих пожеланий и последовать рекомендациям врачей.
"Меган Маркл исполнится в этом году 38 лет. В таком возрасте у женщин могут возникнуть осложнения при родах", – выразила свои опасения эксперт. По мнению журналистки, королевской особе необходимо внимательно прислушиваться к советам родственников и медиков.
Однако специалист не исключает возможности, что роды пройдут спокойно для супруги принца Гарри. "Она регулярно следит за своим здоровьем, фигурой и лишним весом. Герцогиня всегда ведет себя энергично на публике. Многие считают, что выглядеть безупречно ей помогают занятия йогой", – отметила Виктория Арбайтер.
Напомним, несколько недель назад Меган Маркл и принц Гарри переехали во Фрогмор-Хаус в Виндзоре. После рождения первенца супруги отправятся на несколько лет в Африку, где будут продвигать Соединенное Королевство и работать с благотворительными организациями, сообщает Express.co.
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