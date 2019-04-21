Принц Чарльз проболтался о рождении ребенка Меган Маркл
Бывшая актриса рассказала близким друзьям, что собирается родить малыша в резиденции Фрогмор-Хаус в Виндзоре. Репортер отметила, что вот уже несколько дней парковка возле коттеджа Меган Маркл и принца Гарри закрыта. По ее мнению, супруги явно хотят скрыть что-то от журналистов. "Может быть, они не хотят, чтобы мы увидели, как у дома стоит автомобиль медиков", – заявила эксперт.
В качестве другого доказательства она вспомнила последний выход королевской особы в свет. "Кейт Миддлтон посещала официальное мероприятие за месяц до родов", – уточнила Лорна Шаддик. Известно, что в последний раз герцогиня Сассекская появлялась на публике 19 марта возле посольства Новой Зеландии в Великобритании. "Вполне возможно, что она уже родила малыша. Но пока она не готова рассказать о прибавлении всему миру", – добавила эксперт.
Несколько дней назад на официальной странице Instagram супруги опубликовали обращение к поклонникам. Они поблагодарили всех неравнодушных, которые сделали пожертвования в благотворительные организации вместо того, чтобы отправить подарки будущим родителям. "Члены королевской семьи практически никогда не говорят о ребенке за несколько недель до рождения. А, значит, малыш уже появился на свет", – продолжила журналистка.
Несколько дней назад коттедж в Виндзоре посетил близкий друг бывшей актрисы визажист Дэниел Мартин. "Было бы разумно полагать, что Меган Маркл хочет, чтобы он был рядом, когда родится первенец. Королевской особе нужен человек, который поможет ей привести себя в порядок перед официальным объявлением", – предположила репортер.
Кроме того, недавно принц Чарльз сообщил, что перенес поездку в Германию на седьмое мая. Журналистка напомнила, что сын королевы очень трепетно относится к детям и внукам, и потому он точно захочет провести побольше времени с первенцем принца Гарри перед тем, как уехать по официальным делам, передает Express.co.
Ранее пресс-служба Кенсингтонского дворца сообщила, что герцог и герцогиня Сассекские объявят о рождении наследника лишь спустя несколько недель после родов. Семья хочет сначала отпраздновать радостное событие в частном порядке.
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