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Общество

"Бюджета Украины не хватит": Соловьев о своей зарплате

Владимир Соловьев. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал информацию о своих заработках. Он признался, что не испытывает чувства вины.
прочитано 850 раз

Ведущий телеканала "Россия 1" Владимир Соловьев отреагировал на статьи о его баснословных заработках в размере 67 миллионов рублей. Тема была поднята в эфире программы "Кто против?", пишет URA.ru.

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Речь о гонорарах зашла, когда телеведущий Андрей Мишин в шутку предложил выдвинуть Владимира Соловьева на пост премьер-министра Украины. Тот заявил, что казна Незалежной не потянет его премьерство.

"Нет шансов. Бюджета Украины не хватит. Вы не видели, какая у меня зарплата? Тут какие-то глупцы написали, что у меня зарплата 67 миллионов, что гораздо ниже моей реальной зарплаты. 67 миллионов за эфир, за час!" – цитирует Соловьева "Царьград".

Он не сомневается, что этой информации поверят многие. Ведущий напомнил: слухи о его миллионных заработках появились благодаря украинскому блогеру, а затем их распространил "Собеседник". Уровень своего месячного дохода Владимир Соловьев так и не озвучил, пишет "Экспресс газета".

Телеведущий не раз заявлял, что он богатый человек и не испытывает за это чувства вины. В частности, Соловьев владеет виллой на берегу итальянского озера Комо. По его словам, наличие зарубежной недвижимости не говорит об отсутствии патриотизма.

25 апреля 2019, 10:39

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Анна
Ответить
Эта <цензура> все тужится быть главным патриотом.Столько бабла и инстранной недвижимости-это постараться надо так любить Родину.
Николай
Ответить
Мерзавец и лизоблюд этой власти.Главный пропагандон на ТВ.Более отвратительного и самовлюбленного персонажа найти трудно-Киселев-Скобеева и Шейнин-его "пропагандистские родственники". Озолотился на вранье, на грязи и интригах, на оплевывании оппозиции и воанье про Украину. Его место-Колыма!
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