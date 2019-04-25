"Бюджета Украины не хватит": Соловьев о своей зарплате
Ведущий телеканала "Россия 1" Владимир Соловьев отреагировал на статьи о его баснословных заработках в размере 67 миллионов рублей. Тема была поднята в эфире программы "Кто против?", пишет URA.ru.
Речь о гонорарах зашла, когда телеведущий Андрей Мишин в шутку предложил выдвинуть Владимира Соловьева на пост премьер-министра Украины. Тот заявил, что казна Незалежной не потянет его премьерство.
"Нет шансов. Бюджета Украины не хватит. Вы не видели, какая у меня зарплата? Тут какие-то глупцы написали, что у меня зарплата 67 миллионов, что гораздо ниже моей реальной зарплаты. 67 миллионов за эфир, за час!" – цитирует Соловьева "Царьград".
Он не сомневается, что этой информации поверят многие. Ведущий напомнил: слухи о его миллионных заработках появились благодаря украинскому блогеру, а затем их распространил "Собеседник". Уровень своего месячного дохода Владимир Соловьев так и не озвучил, пишет "Экспресс газета".
Телеведущий не раз заявлял, что он богатый человек и не испытывает за это чувства вины. В частности, Соловьев владеет виллой на берегу итальянского озера Комо. По его словам, наличие зарубежной недвижимости не говорит об отсутствии патриотизма.
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