Трамп оконфузился на глазах у всего мира

Во время беседы глава страны по ошибке назвал менеджера Тимом Эпплом. Политик заменил фамилию генерального директора на название компании, которой тот управляет. Видеозапись случившего появилась несколько часов назад на странице телевизионного продюсера Ника Рамси в Twitter.

Пользователи принялись менять фамилии известных деятелей на названия возглавляемых ими организаций. "Не путайте его с Биллом Майкрософтом", – написал один подписчик. "Или с Илоном Теслой", – подхватил другой. "Почему на этой встрече не присутствовали Марк Фейсбук и Джефф Амазон?", "Тим Эппл – это Стив Макинтош нашего поколения!", "Не забудьте о Джеке Твиттере!" – пошутили комментаторы.

... here's the president of the united states calling tim cook, ceo of apple, "tim apple." pic.twitter.com/RTc45RFm5e