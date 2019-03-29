Обнимающийся с унитазом пьяный Порошенко попал на видео
На появившейся в Сети видеозаписи Порошенко лежит под письменным столом в невменяемом состоянии. Его пытаются разбудить, оттаскивают за ногу, а потом кое-как ставят на ноги и ведут в спальню.
Затем действие перемещается в ванную комнату. Стоя на коленях перед унитазом, Порошенко издает странные звуки. Друзья активно комментируют и посмеиваются над перебравшим товарищем.
Слитое в Сеть видео – серьезный удар по Петру Порошенко в преддверии президентских выборов на Украине – 2019. Такой подставы от своего младшего сына Михаила лидер Незалежной явно не ожидал.
"Это значит, что Порошенко вообще не занимается воспитанием своего ребенка, который не имеет ни малейшего понятия об ответственности, возложенной на него, как на члена семьи", – прокомментировала поступок 18-летнего парня украинский адвокат Татьяна Монтян.
В общем, яблочко от яблони недалеко падает, вспомнила юрист известную пословицу. И действительно, президент Порошенко – тот еще любитель заложить за воротник.
За прошедшие пять лет лидера Незалежной много раз наблюдали в "веселом" состоянии. Так, на недавнем молодежном форуме в Переяславе-Хмельницком глава государства рассказал студентам бородатый анекдот об украинской делегации на Кубе. Порошенко активно жестикулировал, а по окончании рассказала пустился в пляс.
На грудь лидер Незалежной принял и перед открытием аэроэкспресса в аэропорт Киева в конце прошлого года. Заплетающимся языком украинский лидер рассказывал о преимуществах нового вида транспорта. Стоявшие позади Порошенко чиновники не смогли сдержать улыбки и смех.
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