Обнимающийся с унитазом пьяный Порошенко попал на видео

Президент Украины Петр Порошенко частенько прикладывается к бутылке и не стесняется выступать на публике подшофе. Граждане Незалежной к подобным выходкам уже привыкли. Однако появившееся в сети видео с участием вусмерть пьяного Порошенко, вставшего на коленях перед унитазом, шокировало даже самых прожженных украинцев.



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