Почему дети плохо учатся в школе

Когда ребенок приносит из школы плохие оценки, перед родителями возникает дилемма: как повысить успеваемость и мотивировать его учиться лучше? В ход нередко идут строгие разговоры, использование системы наказаний, дополнительные занятия с репетиторами. Но они не всегда дают результат.

О том, как быть, если школьник отстает от учебной программы, и что это может значить, рассказывает нейропсихолог международной школы Wunderpark International School Анастасия Алексеева.

Из-за чего возникают сложности с учебой

С точки зрения нейропсихологии, проблемы с учебой можно глобально поделить на две большие группы: "Не хочу" и "Не могу".

"Не хочу"

К первой относятся мотивационные трудности, когда в целом ребенок в состоянии выполнить работу, но в некоторых случаях предпочитает этого не делать. Данная проблема может быть связана с множеством причин: несформированной учебной мотивацией, эмоциональными переживаниями, отношением к учителю или к классу и т.п.

Чтобы грамотно помочь школьнику в такой ситуации, нужно обратиться к психологу – он определит, в чем состоит трудность, выработает систему работы с ребенком, проконсультирует родителей и учителей.

"Не могу"

Ко второй группе относятся сложности обучения, связанные с тем, что ученик не может справиться с отдельными заданиями, предметами или учебной программой в принципе.

Примеры трудностей обучения, которые становятся видны дома и на уроках:

с трудом может усидеть на стуле, вращается, вскакивает;

отвлекается на уроке, не может сосредоточиться на словах учителя;

пропускает буквы на письме или слепляет их;

пропускает заглавные буквы и точки;

трудности мелкой моторики, небрежный и крупный почерк, даже когда ребенок очень старается;

трудности выполнения рисунков и конструкций по образцу;

трудности счета и решения текстовых задач;

трудности чтения – медленный темп, послоговое чтение, пропуск букв, слов и строк.

В этом случае совершенно точно не помогут ни замечания, ни упреки, ни наказания: они только навредят, добавив эмоциональных проблем у ребенка.

Трудности обучения хоть и не являются заболеванием или серьезным отклонением, но связаны с развитием мозга и с его гармоничным функционированием, поэтому приуменьшать их важность не стоит. Естественно, в домашних условиях можно применять элементы двигательной, сенсомоторной терапии и сенсорной интеграции: различные виды ползаний, лазаний, балансирований, игр с мячом, конструирования. То есть, в целом больше двигаться и играть в дошкольном возрасте, придерживаться распорядка дня, общаться со сверстниками и родными.

Можно ориентироваться на игры из серии "Банда умников", "Бондибон". Использовать рабочие тетради Т.В. Ахутиной, Г.М. Зегебарт, А.В. Сунцовой и С.В. Курдюковой, тетради из серии "Найди и покажи".

Чем обусловлены систематические ошибки у ребенка

Когда родители и учителя отмечают у ребенка систематические ошибки – в письме, счете, чтении, рисовании и даже в движениях и поведении (неуклюжесть, излишняя суетливость и подвижность или, наоборот, медлительность, утомляемость), то стоит обратиться к специалисту. За этими ошибками чаще всего скрываются особенности развития высших психических функций: регуляции, памяти, внимания, логического мышления, пространственной ориентации. Они проходят определенные этапы формирования, но не всегда этот процесс протекает гармонично – отчасти, из-за биологических причин, но есть также психологические и социальные факторы.

Под биологическими причинами подразумевается влияние наследственности и генетики, над которыми мы не властны: например, ребенок может сталкиваться с трудностями, характерными и для его родителей. Психологические факторы связаны, в первую очередь, с периодами развития и созревания ребенка. Бывает, что он частично или полностью пропускает некоторые ключевые виды деятельности – например, мало двигается, конструирует, рисует, играет сам и с другими детьми. Или в его развитии делается упор на формирование каких-то определенных функций, в то время как остальные остаются в тени. Социальные аспекты связаны с особенностями воспитания: например, ребенок получает мало внимания от родителей, не сталкивается с ограничениями и правилами, воспитывается изолированно от других детей.

В современном мире, где дети стали меньше двигаться, конструировать, где снизился интерес к простым ролевым и дворовым подвижным играм, трудности обучения становятся все более распространенными. Нейропсихолог, применяя специальные диагностические материалы, поможет определить, что мешает ребенку успешно учиться, и предложит комплекс мер для решения проблемы.

Детский нейропсихолог занимается развитием высших функций мозга (память, внимание, мышление, регуляторные функции, способность следовать инструкции), которые лежат в основе обучения ребенка. Чтобы малыш без трудностей писал, считал, читать, изучал иностранные языки, мог сидеть на месте в течение урока и слушать учителя, воспринимал информацию, важно контролировать развитие этих функций.

В случае выявления трудностей врач дает рекомендации, которые помогут их скорректировать, а также проводит коррекционно-развивающие занятия, адаптированные под каждого ребенка и состоящие из двигательных методик, развивающих игр, упражнений из специализированных рабочих тетрадей.

Понимание основ развития ребенка и его мозга с точки зрения нейропсихологии позволяет вовремя выявить трудности и не дать им преобразоваться в сложные комплексы нарушений, выражающихся в поведенческих и личностных проблемах, а также в межличностных отношениях.