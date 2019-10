Прослушка: принц Гарри борется за честь Меган Маркл

Борьба за честь и достоинство дается нелегко, когда ты известная личность. Принц Гарри подал в суд на еще два британских таблоида.



Ранее уже появлялась информация о том, что герцогская чета направила иск против британского издания Mail on Sunday и его издателя Associated Newspapers. По словам принца, в нем опубликовали видоизмененное личное письмо Маркл, чем в итоге очернили ее репутацию.

Сейчас же монаршая особо намерена судиться с издательским домом New Group Newspapers, в состав которого входят такие знаменитые газеты как: The Sun, Daily Mirror и News of the World. По словам принца, работники этих изданий взломали личные телефоны членов Британского двора и регулярно прослушивали их, добывая информацию.

Как сообщает телеканал ВВС, подробности иска, пока, раскрыты не будут. Тем не менее, многие уже успели предположить, что речь идет об инциденте, произошедшем в начале 2000-х. Тогда в целом было популярно взламывать телефоны знаменитостей.

На фоне разбирательств с британской прессой, герцог Сассекский вспомнил о гибели своей матери – принцессы Дианы. Он рассказал, что именно столь пристальное внимание СМИ к жизни знаменитостей погубило леди Ди.

Венценосная особа как раз скрывалась в Париже от вездесущих журналистов. Именно там и произошло страшное ДТП. Принц отметил, что он больше не позволит сплетням нанести вред своей семье.



"Самый глубокий страх – это повторение той давней истории. Потерял мать и теперь вижу, как моя жена становится жертвой тех же могущественных сил," – дополнил представитель королевской семьи.