Слюнявый дамский угодник: Маркл раскрыла неожиданное прозвище сына

Не так давно герцогская чета Сассекских отправилась в десятидневное турне. Во время одного из выходов в свет Меган Маркл случайно раскрыла забавное прозвище своего сына.

Во время путешествия по Африке королевская пара побывала в гостях у Архиепископа Десмонда Туту. Святой отец радостно поприветствовал представителей Британской короны. Кроме того, он познакомил молодую семью со своей дочерью Тандеку.

В рамках всего делового мероприятия юный принц Арчи вел себя более, чем хорошо. Сама Маркл уже не раз отмечала, что у малыша на удивление спокойный миролюбивый характер, хоть ребенок растет достаточно активным малым. Мальчик все время улыбался, как и подобает даже столь юной, но все таки монаршей особе. Он не стеснялся вспышек фотокамеры и с любопытством изучал обстановку.

Правда, в один из моментов малыш решил вспомнить, что он еще слишком молод для соблюдения строгого этикета Британского двора и начал пускать слюни. Впрочем, его родители нисколько на это не разозлились, даже наоборот. Меган Маркл рассмеялась и назвала сына Буббой, те самым рассекретив его прозвище, сообщает телеканала "360".

Ранее герцогиня уже рассказывала о характере своего ненаглядного чада. Она отмечала, что ребенок не доставляет ей никаких хлопот. Кроме того, Арчи уже демонстрирует черты настоящего галантного кавалера – он практически постоянно улыбается и заигрывает с представительницами прекрасного пола.

Правда, в лепетаниях малыша еще сложно разобрать изысканные комплименты. Однако стоит отметить, что мальчик уже научился сражать наповал одним только взглядом.