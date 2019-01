Оптическая иллюзия повергла народ в изумление (видео)

Оператор снимает большое поле пшеницы. Вскоре оказывается, что это всего лишь реалистичный рисунок на стене: рядом сидит художник с кистью. Пост уже успел набрать 267 тысяч лайков и 113 тысяч репостов.

Многие пользователи остались под впечатлением после просмотра видеозаписи: "Клянусь, я видел, как колосья колышутся от ветра", "Честно, я думал, что они заплатили мужчине, чтобы он закрасил коричневые пятна травы ярко-зеленым цветом". Многим из них пришлось посмотреть ролик несколько раз, чтобы понять, что происходит.

I promise its even better the 2nd time you watch it. pic.twitter.com/hU5xBERYlT