Оптическая иллюзия повергла народ в изумление (видео)
Оператор снимает большое поле пшеницы. Вскоре оказывается, что это всего лишь реалистичный рисунок на стене: рядом сидит художник с кистью. Пост уже успел набрать 267 тысяч лайков и 113 тысяч репостов.
Многие пользователи остались под впечатлением после просмотра видеозаписи: "Клянусь, я видел, как колосья колышутся от ветра", "Честно, я думал, что они заплатили мужчине, чтобы он закрасил коричневые пятна травы ярко-зеленым цветом". Многим из них пришлось посмотреть ролик несколько раз, чтобы понять, что происходит.
I promise its even better the 2nd time you watch it. pic.twitter.com/hU5xBERYlT— Waj (@myconfusedface) 1 января 2019 г.
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