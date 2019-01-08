Заботливый Путин выручил убитую горем россиянку

Президент России Владимир Путин не остался равнодушным в расстроенному ребенку во время своего визита в Санкт-Петербург. Покидая Петропавловскую крепость, глава государства вышел из автомобиля президентского кортежа, чтобы успокоить расплакавшуюся девочку.



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