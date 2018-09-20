Сбитый самолет Ил-20 заставил выругаться Минобороны

Минобороны России опровергло одну из версий трагедии. Ведомство отрицает, что самолет потерпел крушение из-за несрабатывания системы "свой – чужой".

Министерство весьма эмоционально отреагировало на такую версию. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков жестко охарактеризовал подобные сообщения про сбитый российский военный самолет.

"Все рассуждения псевдоэкспертов, касающиеся причин гибели самолета Ил-20 якобы из-за несрабатывания системы "свой – чужой", – попросту дилетантские фантазии", — цитирует Конашенкова RT. Он подчеркнул, что эта система государственного опознавания у каждой страны индивидуальна и не устанавливается на экспортируемые образцы вооружения и военной техники. Эксперт добавил, что российская система "свой – чужой" объединяет летательные аппараты и системы ПВО лишь для нашего государства.

Как писали Dni.Ru, Израиль предупредил об авиаударе менее чем за минуту до его начала. Это не дало возможности российскому самолету уйти из опасной зоны и избежать гибели.

При крушении Ил-20 ВВС России погибли все находившиеся на борту. Останки жертв катастрофы были обнаружены в Средиземном море. Личности 14 из 15 погибших установлены, все они – российские военные. Это Сергей Гаврютин, Константин Назаров, Александр Вечернин, Тимофей Баранов, Павел Ткаченко, Александр Бурлака, Григорий Зиновьев, Денис Гордов, Роман Долматов, Виктор Квасенков, Алексей Седунов, Владимир Яковлев, Алексей Арзуманов, Андрей Сергеенков.

Напомним, 17 сентября самолет Ил-20 был сбит над Средиземным морем ракетой комплекса С-200 силами сирийской ПВО. По данным Минобороны России, это произошло в связи с тем, что летчики ВВС Израиля прикрывались нашим воздушным судном, и оно потерпело крушение.