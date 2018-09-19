Крик души матери погибшего в Сирии военного
Оставленную матерью военнослужащего запись нельзя читать без слез. "Люди, у меня сын погиб на Ил-20 в Сирии, его сбила ракета. У меня нет сил даже плакать, я ору", - цитирует признание женщины "Царьград".
Многие написали ей слова утешения, однако нашлись и те, кто счел запись поводом съязвить. Цинизм этих людей поражает. По их словам, убитая горем мать должна быть в ответе за "политику России и США", а также "за события в Донбассе". Позже доступ к публикации закрыли.
Напомним, что трагедия с Ил-20 произошла над Средиземным морем в Сирии 17 сентября. Израильские истребители подставили под удар сирийской ПВО российский военный самолет, на борту которого находились 15 человек. Все они погибли.
Российский #Ил20 с 15 членами экипажа на борту, сбитый в #Сирия, выполнял разведывательный полет над зоной деэскалации #Идлиб, заявил Сергей #Шойгу на очередном заседании #КоллегияМО сегодня https://t.co/l1JKYouDq7— Минобороны России (@mod_russia) 18 сентября 2018 г.
Как писали Dni.Ru, случившееся прокомментировали израильские СМИ. Они признали, что отчасти вина лежит на Иерусалиме. Одно из изданий сделало вывод, что Израиль в ближайшее время будет вынужден "публично отдуваться за случившееся". В Москве расценили действия Израиля как враждебные и оставили за собой право на адекватный ответ.
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