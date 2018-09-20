24-летний россиянин погиб перед свадьбой при крушении Ил-20 в Сирии
Два месяца назад молодой человек отдыхал со своей возлюбленной на море. "Счастье есть, и оно именно сейчас. Ведь мы не знаем, что будет завтра", – написал тогда Виктор на своей страничке в соцсети. О том, как жил Квасенков, рассказала его сестра Наталья.
Виктор родился поселке Верхнеднепровский Смоленской области. Все детство занимался дзюдо. Окончил колледж профессиональных технологий и спорта. По окончании срочной службы в Подмосковье продолжил служить по контракту в Вязьме, затем перевелся в Кубинку, сообщает "Московский комсомолец". Имел звание ефрейтора летной разведки.
В третью за свою жизнь служебную командировку в Сирию Виктора отправили в августе 2018 года. В прошлом году награжден медалью "Участнику военной операции в Сирии".
По словам Натальи, Витя был добрым, жизнерадостным и отзывчивым. Парень мечтал о счастливой семье, хотел детей. После командировки планировал жениться на своей девушке.
Еще один погибший военный – подполковник Александр Алешин. Его мать первой отреагировала на новость о крушении Ил-20. На своей странице в соцсети женщина написала: "Люди, у меня сын погиб на Ил-20, его сбила ракета. У меня нет сил даже плакать, я ору". Ниже опубликовала фотографию мужчины в форме. Подписала: "Это мой сын подполковник Александр Александрович Алешин, сын генерал-майора Александра Алешина".
Мать подполковника Александра Алешина, погибшего после крушения ИЛ-20 pic.twitter.com/dqI9Pr8NKm— Тот самый Нельцер (@nelzer07) 19 сентября 2018 г.
Ниже женщина оставила комментарий: "Он не шел убивать, он не убийца, он добрейший парень, в самолете был наблюдателем за местностью". Также Елена Алешина рассказала, что у сына была жена Татьяна и двое детей. "Все рыдают и не могут понять случившегося, это какая-то нелепость. Останки привезут завтра".
Погибший 30-летний Константин Назаров об опасной командировке родным не рассказал, чтобы не тревожить. Он закончил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Серова. После училища отправился по распределению служить в Наро-Фоминск. У него остались супруга и пятилетняя дочь.
Напомним, что трагедия с Ил-20 произошла над Средиземным морем в Сирии 17 сентября. Израильские истребители подставили под удар сирийской ПВО российский военный самолет, на борту которого находились 15 человек. Все они погибли.
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