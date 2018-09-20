24-летний россиянин погиб перед свадьбой при крушении Ил-20 в Сирии

Близкие рассказали о прошлом военных летчиков, ставших жертвами авиакатастрофы, произошедшей 17 сентября над Средиземным морем. Один из 15 мужчин, Виктор Квасенков после командировки собирался жениться.

Два месяца назад молодой человек отдыхал со своей возлюбленной на море. "Счастье есть, и оно именно сейчас. Ведь мы не знаем, что будет завтра", – написал тогда Виктор на своей страничке в соцсети. О том, как жил Квасенков, рассказала его сестра Наталья.

Виктор родился поселке Верхнеднепровский Смоленской области. Все детство занимался дзюдо. Окончил колледж профессиональных технологий и спорта. По окончании срочной службы в Подмосковье продолжил служить по контракту в Вязьме, затем перевелся в Кубинку, сообщает "Московский комсомолец". Имел звание ефрейтора летной разведки.

В третью за свою жизнь служебную командировку в Сирию Виктора отправили в августе 2018 года. В прошлом году награжден медалью "Участнику военной операции в Сирии".

По словам Натальи, Витя был добрым, жизнерадостным и отзывчивым. Парень мечтал о счастливой семье, хотел детей. После командировки планировал жениться на своей девушке.

Еще один погибший военный – подполковник Александр Алешин. Его мать первой отреагировала на новость о крушении Ил-20. На своей странице в соцсети женщина написала: "Люди, у меня сын погиб на Ил-20, его сбила ракета. У меня нет сил даже плакать, я ору". Ниже опубликовала фотографию мужчины в форме. Подписала: "Это мой сын подполковник Александр Александрович Алешин, сын генерал-майора Александра Алешина".

Мать подполковника Александра Алешина, погибшего после крушения ИЛ-20 pic.twitter.com/dqI9Pr8NKm — Тот самый Нельцер (@nelzer07) 19 сентября 2018 г.

Ниже женщина оставила комментарий: "Он не шел убивать, он не убийца, он добрейший парень, в самолете был наблюдателем за местностью". Также Елена Алешина рассказала, что у сына была жена Татьяна и двое детей. "Все рыдают и не могут понять случившегося, это какая-то нелепость. Останки привезут завтра".

Погибший 30-летний Константин Назаров об опасной командировке родным не рассказал, чтобы не тревожить. Он закончил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Серова. После училища отправился по распределению служить в Наро-Фоминск. У него остались супруга и пятилетняя дочь.

Напомним, что трагедия с Ил-20 произошла над Средиземным морем в Сирии 17 сентября. Израильские истребители подставили под удар сирийской ПВО российский военный самолет, на борту которого находились 15 человек. Все они погибли.