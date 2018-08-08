Кандидат Собянин: МНПЗ закроет "грязные" производственные установки

На Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) появится новая комбинированная установка переработки нефти, благодаря которой можно будет вывести из эксплуатации старые производственные установки. Кандидат в мэры столицы Сергей Собянин отметил, что ее запуск значительно улучшит экологическую ситуацию.



По его словам, новая установка строится взамен других морально и физически устаревших устройств. "В 2010-2011 годах мы провели значительную реконструкцию МНПЗ, и сегодня выбросы уже снизились в два раза, но, тем не менее, работы еще много", – сказал Собянин в ходе круглого стола по вопросам экологии, состоявшегося в среду, 8 августа.

Кандидат в градоначальники напомнил, что в Москве впервые в России был введен стандарт на продажу на заправочных станциях топлива экологического класса не ниже Евро-4, а после этого – Евро-5. По его словам, это такие шаги оказали положительный эффект на выбросы в в атмосферу, которые являются главным источником загрязнения в городе. Кроме того, добавил кандидат, позитивное влияние на экологию оказал запрет на въезд в столицу грузовикам с устаревшими двигателями класса Евро-2.

Собянин заверил, что будет продолжать держать ситуацию на контроле. Он подчеркнул, что НПЗ уделяется так много внимания для того, чтобы проживающие в непосредственной близости от предприятия люди не ощущали экологического ущерба. "Я думаю, что эта задача достижима", – сказал кандидат в мэры. Он добавил, что с учетом больших инвестиционных ресурсов, вкладываемых в Московский нефтеперерабатывающий завод, а также динамики реализации, ситуация и дальше будет меняться в положительную сторону.





В круглом столе принял участие и главный эколог МНПЗ Юрий Ерохин. Специалист подчеркнул, что благодаря новой комбинированной установке выбросы в атмосферу сократятся как минимум на 1500 тонн в год, а уровень энергопотребления снизится на 11%. Показателем работы по улучшению экологической ситуации стало уменьшение количества жалоб горожан, что подтверждает Роспотребнадзор.

Стоит отметить, что экология наряду со здравоохранением, транспортом и социальной политикой является одним из приоритетных направлений в предвыборной программе Сергея Собянина. "Нам надо довести до логического завершения серьезные направления, которые мы взяли за основу", – сказал кандидат.

По его словам, программа основывается на предложениях москвичей, которые собрал его избирательный штаб. Собянин отметил важность каждого наказа, чтобы все они вошли не только в общегородскую, но и районные программы.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Сергей Собянин участвует в предвыборной кампании в качестве самовыдвиженца. Он первым из кандидатов предоставил в Мосгоризбирком подписные листы муниципальных депутатов, а также подписи избирателей в свою поддержку.

На предстоящих выборах будет опробован ряд новшеств. Так, участки для голосования организуют за пределами Москвы, по месту нахождения. Кроме того, будет продлено время их работы – с 20:00 до 22:00. Также законом устанавливается право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города.