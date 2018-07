Лондон раздувает скандал с "новыми Скрипалями"

Британские СМИ уже сообщили имена пострадавших. Это мать троих детей Дон Стержесс и некий Чарли Роули. Британской паре стало плохо после того, как они потрогали некий предмет в одном из парков в Солсбери. По свидетельству их знакомых, Чарли и Дон неожиданно начали издавать странные звуки, у них покраснели глаза, изо рта пошла пена.

Полиция узнала о происшествии вечером 30 июня. По предварительной версии, пострадавшие почувствовали себя плохо после употребления наркотиков. Однако спецслужбы Великобритании, занимающиеся расследованием, предполагают, что речь идет о веществе, похожем на нервнопаралитический газ "Новичок" – им отравили в марте 2018 года в том же Солсбери Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, пишет The Sun.

Пациенты оказались в той же больнице, куда 4 марта без сознания были доставлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тогда Лондон заявил, что они якобы были отравлены нервно-паралитическим веществом А234, который производится в России. В Москве неоднократно указывали на бездоказательность обвинений в причастности к инциденту.

Официальных заявлений о причастности российских спецслужб к отравлению Чарли и Дон пока не последовало. Однако в публикуемой СМИ информации наблюдается такая же путаница, как и в случае со Скрипалями. Одни издания утверждают, что пострадавшие нашли вещество в парке и оттуда же их увезли в больницу, другие – что пару нашли в бессознательном состоянии в одном из домов в Эймсбери – недалеко от Солсбери.

Is it #Novichok is it back, is it, is it the #Russians because #England have reached the #WorldCup2018 quarter finals, is it, is it, hope those Police people are taking precautions cus those deadly nerve agents are errrm.......deadly, unless you’re a #Skripal of course #Skripal2 pic.twitter.com/tg1tbzgY6k