Илон Маск из Таиланда показал затопленную пещеру с детьми

Спасатели с фонарями в руках двигались по пещере Тхам Луанг, а Маск снимал процессию на видео. "Только что вернулись из пещеры № 3", – написал американский предприниматель в Twitter. Он добавил, что субмарину, которую сконструировали его сотрудники из частей ракеты-носителя Falcon 9, он оставил спасателям.

12 ребят из футбольной команды и их тренер еще в конце июня спустились в пещеру и оказались в ловушке из-за начавшихся ливней. Операция по поиску пропавших длилась девять дней, их удалось найти только 2 июля. К этому моменту все дети спасены.

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT