Исхудавшая Макрон вываливается из штанов
Первая леди Франции не пропускает ни одного официального мероприятия. Встреча президентской четы с футболистами сборной не стала исключением.
Команда Франции пригласила в гости Эммануэля и Брижит Макрон в преддверии поездки на чемпионат мира, который стартует в России 14 июня. Супруга президента явилась на встречу в своем фирменном наряде – джинсах-скинни, белой футболке и жакете-оверсайз. Однако внимание репортеров было обращено на исхудавшие ноги 65-летней первой леди.
Журналисты заметили, что джинсы не обтягивают, а болтаются на ногах супруги главы государства. Наблюдатели предположили, что и без того худая первая леди сбросила еще пару килограммов. Обеспокоенные представители прессы советуют мадам Макрон налегать на мучное, чтобы хоть немного располнеть.
Эммануэль Макрон и его 65-летняя супруга 24-25 мая посетили Санкт-Петербург, где проходил Международный экономический форум. Президент России Владимир Путин встречал чету у Константиновского дворца. Российский лидер подарил первой леди Франции букет цветов. Прогулявшись по террасе с видом на Финский залив, главы государств удалились на двусторонние переговоры.
Как сообщалось, беседа проходила в формате официального обеда. Путин потчевал Эммануэля и Брижит Макрон блинами с черной икрой, холодным борщом, стейком из осетрины с фенхелем и поил краснодарским вином.
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