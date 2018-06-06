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Общество

Заметают следы: британцев уличили в запутывании дела Скрипалей

Фото: GLOBAL LOOK press/FERNVALL LOTTE
Следствие по делу отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Сркипаля и его дочери Юлии пришло к выводу, что яд "Новичок" был нанесен на дверную ручку дома не позднее, чем за 24 часа до его действия. Специалист объяснил, почему расследование порождает больше вопросов, чем дает ответов.
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Экс-инспектор ООН по вопросам химоружия в Ираке Антон Уткин перечислил ряд деталей, которые британским следователям следовало бы прояснить для полноты картины. "Нанесли снаружи или изнутри? Предположим, снаружи. Сколько человек заходило к Скрипалям? Только сам Сергей и Юлия? Пользовался ли еще кто-то ручкой Скрипалей за эти 24 часа?" – рассуждает эксперт.

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Уткин отметил, что, судя по деталям следствия, на сержанта полиции Ника Бэйли, прибывшего первым на место происшествия, яд подействовал в течение нескольких минут. При этом сами Скрипали почувствовали эффект в течение 24 часов, передает НСН.

Более того, если отравляющее вещество было обнаружено в багаже Юлии Скрипаль, как нам сообщали британские СМИ, то какое отношение к этому имеет ручка двери? Таким образом, возникло множество нестыковок с информацией, которая появлялась до этого.

Уже установлено, что четвертое поколение "Новичка" заражает местность на месяц. Однако теперь британские следователи заявляют, что яд якобы полежал 24 часа и разложился. Возникает целый ряд разных вопросов, на которые расследованию нужно давать ответы, подчеркнул Уткин.

По большому счету новые данные ничего не разъясняют. "В очередной раз подтверждается, что Скрипалей отравили "Новичком", что расследование продвигается, но никакой реальной технической информации не сообщается", – указал эксперт.

Напомним, что бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли отравленными в Солсбери 4 марта. Это спровоцировало международный скандал. Великобритания и еще несколько стран выслали наших дипломатов, Россия ответила зеркальными мерами.

Автор: Михаил Вштанов6 июня 2018, 15:17

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