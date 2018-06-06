Заметают следы: британцев уличили в запутывании дела Скрипалей

Следствие по делу отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Сркипаля и его дочери Юлии пришло к выводу, что яд "Новичок" был нанесен на дверную ручку дома не позднее, чем за 24 часа до его действия. Специалист объяснил, почему расследование порождает больше вопросов, чем дает ответов.



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