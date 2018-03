"Бомбившие" Россию подлодки США пострадали от секретного оружия Путина

Вашингтон теперь обвинит Владимира Путина в создании еще одного секретного оружия и в том, что американцев не предупредили о его размещении в Арктике. Так интернет-пользователи отреагировали на новость об инциденте с подлодкой ВМС США.

Поход субмарин с помпой освещали американские телеканалы, в частности CNN. Они называли учения "сигналом президенту России" о военных возможностях Штатов.

Однако из репортажей, повествующих о героических буднях подводников, вырезали кадры всплытия подлодки Hartford. Она просто не сумела пробиться через арктические льды. Путь "суперсовременному" кораблю пришлось пробивать ломом и бензопилой.

Предполагалось, что субмарины Hartford и Connecticut должны были всплыть и нанести условный удар по противнику. Однако вопреки модернизированным технологиям и крылатым ракетам подлодки не смогли прорваться сквозь оцепление арктических льдов, передает "Царьград.ТВ".

Los Angeles-class fast-attack submarine USS Hartford (SSN 768) breaks through the ice during Ice Exercise (ICEX) 2018. #ICEX 2018 is a 5-week exercise for the @USNavy to assess its operational readiness and advance its understanding of the Arctic. pic.twitter.com/uDqxZX3DfB