"Бомбившие" Россию подлодки США пострадали от секретного оружия Путина
Вашингтон теперь обвинит Владимира Путина в создании еще одного секретного оружия и в том, что американцев не предупредили о его размещении в Арктике. Так интернет-пользователи отреагировали на новость об инциденте с подлодкой ВМС США.
Поход субмарин с помпой освещали американские телеканалы, в частности CNN. Они называли учения "сигналом президенту России" о военных возможностях Штатов.
Однако из репортажей, повествующих о героических буднях подводников, вырезали кадры всплытия подлодки Hartford. Она просто не сумела пробиться через арктические льды. Путь "суперсовременному" кораблю пришлось пробивать ломом и бензопилой.
Предполагалось, что субмарины Hartford и Connecticut должны были всплыть и нанести условный удар по противнику. Однако вопреки модернизированным технологиям и крылатым ракетам подлодки не смогли прорваться сквозь оцепление арктических льдов, передает "Царьград.ТВ".
Los Angeles-class fast-attack submarine USS Hartford (SSN 768) breaks through the ice during Ice Exercise (ICEX) 2018. #ICEX 2018 is a 5-week exercise for the @USNavy to assess its operational readiness and advance its understanding of the Arctic. pic.twitter.com/uDqxZX3DfB— NavyCurrentsMagazine (@navycurrents) 16 марта 2018 г.
"Это новейшая наноразработка. Арктический лед, устойчивый к агрессивным внешним воздействиям", – прокомментировали пост в Twitter российские пользователи. Некоторые пошутили, что это особое секретное оружие, созданное по личному поручению президента России Владимира Путина.
Опять Россия виновата со своими арктическими льдами-не дали толком всплыть)))— Roman M (@RomanM666) 22 марта 2018 г.
Хорошая мишень, можно отработать)))
Опять на Москву ?))) pic.twitter.com/kYyKmpA5Lh— Искренний (@izcccp) 22 марта 2018 г.
Что засранцы, обделались??? Это новейшая наноразработка, устойчивый арктический лёд, для агрессивных внешних воздействий. Так вам по зубам дала, сама Матушка Природа!!! Жуйте сопли амеры!— Данил Ростоцкий (@Rost_Danil) 22 марта 2018 г.
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