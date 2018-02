Олень-попрыгун угодил в воду из-за своего упорства

Очевидцы сняли на камеру, как животное скакало по улице, перепрыгивая через ограждения, за одним из которых был водоем. Олень угодил в воду, но, к счастью, смог проплыть и выбраться на сушу, передает ABC News.

PERFECT 10: Deer majestically gallops, jumps over a railing and dives into flood waters in Louisville, Kentucky. Thankfully, dry land wasn’t too far away! https://t.co/LYF5Z0YOmW pic.twitter.com/8jwKs8x088